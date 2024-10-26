Dünya'da sadece 2 ülke üretiyor! Artık tamamen yerli: Thunderbold deniz topuna dost ülkelerden büyük ilgi

26 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:20

Bursalı Sanayi Markası Ermaksan tamamen yerli ve milli kaynaklarla ürettiği Thunderbold Deniz Topunu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi. Deniz ve kara platformları için geliştirilen toplar, hava savunma platformları için yüksek güçlü lazer kaynakları, FBG lazer sensörleri ve dijital ikiz teknolojileriyle yapısal izleme çözümleri, ayrıca 3D metal yazıcılar ve parça üretim teknolojileri birçok ülkenin dikkatini çekti.

Türk savunma sanayiisinin yerli projeleri uluslararası pazarda büyük dikkat çekiyor. ABD ve İtalya tarafından üretilen deniz topları artık milli imkanlarla Türkiye’de de üretiliyor. 12 bin 600 metre menzili ve çift namlusu ile dakikada 600 mermi atma kapasitesine sahip 40 milimetre çapındaki Thunderbold Deniz Topu hücumbotlar, sahil güvenlik gemileri, karakol gemileri ve fırkateynlere monte edilmek üzere tasarlandı. Tamamen yerli imkanlarla Bursa'daki fabrikada yapılan toplar güverte altı ve güverte üstü olmak üzere iki tipte yapılıyor. 5.5 ton ağırlığındaki güverte altı modelleri 740 mermi kapasitesine sahip. 2 ton ağırlığındaki güverte üstü modeli ise tek dolumda 80 mermi alabiliyor.

DENİZ TOPLARI KÜRESEL PAZARDA OLACAK

Elektronik donanıma sahip topların kara testi uygulandıktan sonra gemilere montajı yapılıp deniz testleri uygulanacak. Deniz testlerini de başarıp Deniz Kuvvetlerinin envanterine girecek olan toplar yeni tip karakol gemisi ve hücumbot projelerinde kullanılabilecek.

Dost ve müttefik ülkelerden de çok büyük taleplerin oluştuğu Thunderbold, Deniz Kuvvetleri envanterine girer girmez ihracatı da başlayacak. Sipariş alımı için atış testleri ve envanter kaydının tamamlanması bekleniyor.

ARAÇ ÜSTÜ MODEL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

40 milimetrelik deniz topları Mavi vatanın korumasında başarıları çalışmaları icra etmesi halinde Anavatan'ında koruması maksadıyla Kara Kuvvetleri envanterine de dahil edilecek. Thunderbolt 40/70 çift namlulu ve tek namlulu deniz toplarının ayrıca araç üstü model çalışmaları da yapılıyor.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Son on yılda ülkemizin savunma sanayisindeki hızlı gelişmelerini yakından izleyerek, 60 yıllık makine üretim tecrübemiz ve altyapımızla geliştirdiğimiz, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda daha önce yapılmamış, özgün ve ürüne dönüşmüş sistemlerimizle bu fuara katıldık. Yüksek teknolojiyi odağımızda tutarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışından gelecek sektör temsilcileriyle buluşturduk" dedi.

Son yıllarda Türkiye Savunma Sanayinde çok önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Özkayan, "Savunma sanayi göz bebeği bir sektör oldu. Dolayısıyla yatırımlar üretim bununla birlikte teknolojik gelişmeler son hız ilerliyor. Biz de Ermaksan Grubu olarak savunma sanayinin hem ülkemiz için hem de gelecek için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve yakından takip ediyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde de yönlendiriyoruz. 60 yıllık üretim tecrübemizi de bu yöne çevirip ürüne aktarıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu savunma sanayinde yapılmamış bir çok ürünü hem millileştirmek anlamında hem de üretim anlamında somut olarak üretip artık kullanıcının önüne serip teknolojimizi sergiliyoruz" diye konuştu.

100 ÜLKEYE İHRACAT

Ürettikleri gemi toplarının tamamen yerli olduğunu da dikkat çeken Özkayan, "Yerlilik oranına biz önem veriyoruz. Bir çok parçayı kendi bünyemizde millileştirmeye çalışıyoruz. Ermaksan Makina olarak yüzde 90 ihracat yapan bir firmayız savunma sanayi alanında da ihracat hedeflerimiz var. Makina tarafında 100 ülkeye ihracatımız var. Bu pazar geçmişten gelen çalışmayla oluşan bir pazar savunma sanayinde de hedeflerimiz bu yönde önce kendi ülkemizde güçlenip ondan sonra ürettiğimiz bütün ürünleri ihraç etmek istiyoruz. Şu anki ihracat hacmimiz 100 milyon dolar" ifadelerini kullandı.