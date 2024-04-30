Dünyada yapabilen ikinci bir firma yok! İnsansız Nano Helikopter, Türk ordusuna güç katacak

30 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:29

Türkiye'nin savunma sanayiindeki çığır açıcı adımları, Karabük Üniversitesi Teknoloji ve Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) bünyesinde faaliyet gösteren Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji firmasının geliştirdiği İnsansız Nano Helikopter projesi ile bir kez daha somutlaşıyor.

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında savunma sanayii alanında desteklenmeye hak kazanan 45 projeden biri olarak seçilen bu proje, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katacak.

"Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Arama Kurtarma Gözlem Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Askeri ve Sivil kullanıma Uygun Nano Sınıfta İnsansız Helikopter Geliştirme Projesi" çerçevesinde askeri operasyonlar, afet, depremler ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek bir Nanokopter ve Uçuş Kontrol Sistemi Proje kapsamında geliştirilecek.

Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci kez hayata geçmesi planlanan projenin, yapılan çalışmalarla rakiplerine göre bazı üstünlükleri olan yerli ve milli bir mikro düzeyde İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi olması planlanıyor.

2025'TE SERİ ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Seyfeddin Cevdet Uludoğan, çalışma alanlarının insansız helikopter teknolojileri olduğunu belirterek, Türk savunma sanayiinin küresel arenadaki rekabetçi konumunu güçlendirecek bu önemli adımın altını çizdi.

Nano sınıfta bir helikopter projelerinin desteklendiğini, projenin adının "Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Arama Kurtarma Gözlem Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Askeri ve Sivil Kullanıma Uygun Nano Sınıfta İnsansız Helikopter Geliştirme Projesi" olduğunu ifade eden Uludoğan, "Bu kapsamda arkadaşlarımızla birlikte projemizi belli bir noktaya getirdik. THS 4 seviyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız THS 9 seviyesine ulaşmak ve 2025 yılında projemizi seri üretime hazır hale getirmek diyebiliriz" dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK SONLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla dünyada bu sınıfta bir insansız helikopter projesini tamamlamış ikinci firma olacaklarını belirten Uludoğan, "Bu helikopterle birlikte askeri istihbaratta, özel kuvvetlerin kullanımına uygun bir insansız helikopter projesi geliştirmek. Bu projenin önemi dünya üzerinde sadece bir firma tarafından geliştirilip kullanılması ve ikinci bir firmanın var olmaması. Biz buna Türkiye'den yerli rakip firma olarak rakip çıkmayı planlıyoruz, hedefliyoruz" diye konuştu.

Proje başarıyla tamamlanırsa, dünyada bu sınıfta bir insansız helikopter projesini tamamlamış ikinci firma olacaklarının bilgisini veren Uludoğan, "Bu alanda dışa bağımlılığı öncelikle sonlandıracağız ve askeri stratejik konuda yerli bir çözüm üretmiş olacağız" dedi.

Uludoğan, ürünün katma değer payının çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu sınıfta bir insansız helikopterin fiyatının 200 bin dolar civarında olduğunu söyledi. Yerli imkanlarla üretip Türk ordusunun kullanımına daha uygun fiyatlarla sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

"YÜKSEK TEKNOLOJİYİ İÇERİYOR"

Uludoğan, ürünün katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatının çok yüksek olduğunu, "Yüksek teknolojiyi içeriyor. O kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknolojiyi sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok." sözleriyle anlattı.

Ürettikleri İnsansız Nano Helikopterin görüş açısının daha yüksek, yapay zeka modülünün daha gelişmiş, havada kalma süresinin ve olumsuz hava şartlarına dayanma süresinin de daha fazla olduğunu belirten Uludoğan, "Koaksiyel Rotor yapısı ve arka pervanesi ile daha stabil bir uçuş ve daha hızlı bir manevra kabiliyetimiz mevcut. Çok açıdan daha avantajlı bir ürün, daha yenilikçi bir yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Projenin teknolojik boyutu ve Ar-Ge içeriğinin belirlenmesinde, nanokopterin aerodinamik tasarımında, şirketin stratejik planlamasında ve proje yönetimi konusunda Akademik Danışmanlık hizmeti veren KBÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Bayır da "Karabük Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmamız Nanokopter düzeyinde bir insansız hava aracı geliştirme projesiyle Teknoparkımıza yerleşmişler. Biz projenin Ar-Ge içeriği ve teknolojik boyutunun geliştirilmesinde, TÜBİTAK projesinin hazırlanmasında, sanayiye uygulanabilirliği konusunda doğru kurulmuş bir üniversite sanayi işbirliğimiz var. Kendilerine üniversitemizin laboratuvarları, imkanlarını, içinde bulundukları bu Teknoloji Geliştirme Bölgesinin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri açısından akademik danışmanlık hizmeti veriyoruz" ifadelerine yer verdi.