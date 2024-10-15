Dünyadaki okyanusların iki katı su içeriyor! NASA, Jüpiter'de yaşam arayışına resmen başladı

15 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:26

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in buzla kaplı Europa uydusundaki yeraltı okyanusunu incelemek için Europa Clipper uzay aracını fırlattı. Dünyadaki okyanusların toplamından iki kat daha fazla su içeren okyanuslara sahip uydu, NASA tarafından yaşamı destekleyebilecek işaretler barındırıp barındırmadığına dair araştırılacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya dışında yaşam izlerini bulma çabalarına yenisini ekledi. Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter​'in buzla kaplı uydusu Europa, NASA​'nın en gelişmiş uzay araçlarından Europa Clipper'ın hedefinde. Araç, SpaceX​ şirketinin Falcon Heavy roketi tarafından Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

NASA, EUROPA CLIPPER İLE NE AMAÇLIYOR?

Europa Clipper, Jüpiter'in uydusunun yer kabuğunun altında var olduğu düşünülen donmuş okyanusu inceleyecek ve yaşamın varlığına dair unsurlar arayacak. NASA'nın açıklamalarına göre, uzay aracı Nisan 2030 tarihinde Jüpiter'in yörüngesine girecek. Projenin maliyeti ise 5,2 milyon dolar.

Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak. Araştırmalara göre Europa'nın büyüklüğü Dünya'nın uydusuyla aynı. Ayrıca barındırdığı yeraltı okyanusu, gezegenimizdeki okyanusların toplamının iki katı su içeriyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgası, NASA'nın Europa Clipper fırlatmasına engel olmuştu. Kasırga'nın Florida'yı terk ederek tekrar Atlas Okyanusu'na yönelmesinin ardından uçuşun bugün gerçekleşmesinin önünde bir engel kalmadığı bildirilmişti. NASA uzay aracının Europa uydusundaki görevinin en az üç yıl sürmesi, duruma bağlı olarak uzatılması öngörülüyor.