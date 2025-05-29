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 | Ömer Faruk Dogan

Dünya'dan 15 bin ışık yılı uzaklıkta keşfedildi! Bu cisim daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyor

NASA, Dünya'dan tam 15 bin ışık yılı uzaklıkta, bugüne kadar hiçbir şeye benzemeyen gizemli bir cisim keşfetti. Varlığın ne olduğu henüz kesin olarak belirlenemedi ancak bilim insanlarının bir tahmini var.

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Dünya'dan 15 bin ışık yılı uzaklıkta keşfedildi! Bu cisim daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 15:20

NASA, Dünya'ya 15 bin ışık yılı uzaklıkta "tanımlanamayan bir cisim" keşfettiğini duyurdu. Samanyolu galaksisinde bulunan ve "ASKAP J1832-0911" olarak adlandırılan cismin, NASA'nın "dünyanın en güçlü X-ışını teleskobu" olarak nitelendirdiği Chandra X-ışını teleskobuyla keşfedildiği belirtildi.

HEM RADYO DALGALARI HEM X-IŞINLARI YAYIYOR

Cisim, her 44 dakikada bir, 2 dakikalık süre boyunca hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor. "Long period transient" (LPT) türüne dahil edilen cisim, ilk kez bir LPT'nin yüksek enerjili X-ışını yaymasının görüntülenmesinin yanı sıra cismin düşük enerjili radyo dalgası yaydığı da gözlemlenebildi.

Araştırmacılar, bulgunun, LPT olarak adlandırılan yanıp sönen nesnelerin gerçekte ne olduğunu ve sinyallerini nasıl yolladıklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini değerlendiriyor. "ASKAP J1832-0911"ın ölü bir yıldız olduğunu düşünen araştırmacılar, bu cismin formuna dair henüz bir bulguya ulaşamadı.

DAHA ÖNCE GÖRÜLEN HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Araştırmanın ekip lideri ve Curtin Üniversitesi araştırmacısı Zieng Wang, "Bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." dedi. LPT'lerden gelen sinyallerin nasıl oluştuğuna dair henüz bir açıklama olmadığı gibi gökbilimciler bu sinyallerin neden uzun, düzenli ve olağan dışı aralıklarla "açılıp" "kapandığını" henüz bilmiyor.

Birkaç dakika ya da birkaç saat arayla radyo dalgaları yayan, yanıp sönen cisimler olan LPT'ler, ilk olarak 2022'de keşfedildi, ilk tespitten bu yana toplam 11 LPT tespit edildi.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NASA nedir?
NASA (National Aeronautics and Space Administration), Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil uzay programı ve havacılık araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur. 1958'de kurulan ajans; uzay araştırmaları, astronot görevleri, uydu geliştirme, bilimsel keşifler ve Dünya gözlemleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.
ETİKETLER
#uzay
#nasa
#keşif
#X-ışını
#Radyo Dalgaları
#Astronomi
#Askap J1832-0911
#Long Period Transient
#Lpt
#Teknoloji
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