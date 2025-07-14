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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en büyüğü açık artırmaya çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Sahara'ya düşen bir Mars parçası, 2 milyon dolara kadar bir fiyata açık artırmaya sunulacak. 2023 yılında Nijer'de keşfedilen 25 kilogramlık Mars taşı, şu ana kadar bulunan en büyük Mars parçası olarak dikkat çekiyor.

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Dünyanın en büyüğü açık artırmaya çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:40

Sahara'ya düşen "son derece nadir" bir Mars parçası, yaklaşık 2 milyon dolara açık artırmaya sunulacak. New York'taki Sotheby's Müzayede Evi, "NWA 16788" olarak adlandırılan ve Dünya'daki en büyük Mars parçası olduğunu söylediği 25 kiloluk kayayı 1,6 milyon dolardan fazla bir fiyata satacağını duyurdu.

2023 YILINDA BULUNDU

Kızıl kahverengi Mars taşı, 2023 yılında Nijer'de bir meteorit avcısı tarafından bulundu. Sotheby's Müzayede Evi, taşın şu anda gezegende bulunan tüm Mars materyalinin yaklaşık yüzde 7'sini temsil ettiğini söyledi.

Sotheby’s'in bilim ve doğa tarihi bölümünden başkan yardımcısı Cassandra Hatton, Fortune'a yaptığı açıklamada, "Bu Mars meteoriti, şu ana kadar bulduğumuz en büyük Mars parçası" dedi ve kayanın test edilmesi için özel bir laboratuvara gönderildiğini ve magmanın yavaş soğumasıyla oluşan bir kaya türü olan "olivin-mikrogabroik şergottit" olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bununla birlikte Sotheby's'e göre, dünyada bulunan 77.000'den fazla meteoritin yalnızca 400'ü Mars'a ait.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mars parçası nasıl bulundu?
Mars taşı, 2023 yılında Nijer'de bir meteorit avcısı tarafından keşfedildi.
ETİKETLER
#uzay
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#Nadir Para
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#Sotheby's
#Sotheby’s Müzayede Evi
#Teknoloji
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