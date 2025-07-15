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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en büyük akıllı telefon markası değişti! Apple'ı bile geride bıraktı

2025'in ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri belli oldu. Bu çeyrekte 58 milyon cep telefonu satan bir firma, Apple'ı bile geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:19

; akıllı telefonlar, yarı iletken çipler ve televizyonlar gibi birçok alanda son derece zorlu bir rekabetle karşı karşıya. SamMobile sitesinin aktardığı son pazar araştırması verilerine göre, şirket akıllı telefon segmentinde birinci sıraya yükselmeyi başardı.

SAMSUNG DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Samsung, 2025'in ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük markası oldu. Güney Koreli şirket, nisan – haziran çeyreğinde 58 milyon akıllı telefon sevk etti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor; 2024'te 53,8 milyon Galaxy telefonu sevk edilmişti.

Şirket halihazırda akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20'sini elinde tutuyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon markası değişti! Apple'ı bile geride bıraktı

APPLE KIL PAYI SAMSUNG'A GEÇİLDİ

, 46,4 milyon sevk ederek ikinci sırada yer aldı. Ancak şirketin bu çeyrekteki satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1,5 oranında arttı.

iPhone üreticisinin düşüşü, tüketicilerin yeni iPhone modellerini beklemeleri ve mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanma eğiliminde olmalarından kaynaklanmış olabilir. Apple'ın yılın üçüncü çeyreğinde yeni iPhone serisini tanıtması bekleniyor, bu da gelecekteki satışları olumlu yönde etkileyebilir.

Dünyanın en büyük akıllı telefon markası değişti! Apple'ı bile geride bıraktı

XIAOMI VE VIVO İLK DÖRTTE

, 42,5 milyon akıllı telefon sevk ederek üçüncü sırada yer aldı ve pazar payı yüzde 14,4 oldu. Şirketin Çin'deki güçlü varlığı ve uygun fiyatlı cihazları, global pazarda büyümesini sürdürmesini sağladı. Vivo ise 27,1 milyon akıllı telefon sevk ederek dördüncü sırada yer aldı ve yüzde 9,2 pazar payına sahip oldu.

Üç marka (Infinix, Itel ve Tecno) altında telefon satan Transsion ise 25,1 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Pazarda da yüzde 9,2'lik bir pay elde etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Samsung akıllı telefon satışları ne kadar arttı?
Samsung, 2025'in ikinci çeyreğinde 58 milyon akıllı telefon sevk etti, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor.
ETİKETLER
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