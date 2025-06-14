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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu geliyor: 650 araç taşıyabilecek

Dünyanın en büyük tamamen elektrikli feribotu olma ünvanını taşıyan Helios hakkında ilk ayrıntılar paylaşıldı. 195 metre uzunluğundaki dev gemi, 2 bin yolcu ve 650 aracı aynı anda taşıyabilecek kapasitesiyle, deniz taşımacılığında büyük bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.

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Dünyanın en büyük elektrikli feribotu geliyor: 650 araç taşıyabilecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:53

Finlandiya merkezli Viking Line adlı girişim, dünyanın en büyük elektrikli feribotu Helios'u duyurdu. Helsinki ve Tallinn arasında çalışacak dev gemi, sıfır emisyonlu ulaşımı mümkün kılarak bölgedeki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM

Viking Line CEO'su Jan Hanses, Helios'un tanıtımında yaptığı açıklamada, "Helios, tıpkı ilk yelkenli, buharlı ve motorlu gemilerin zamanında yaptığı gibi deniz taşımacılığında yeni bir dönemi müjdeliyor" dedi.

Geliştirdikleri aracın, büyük ölçekli sıfır emisyonlu deniz taşımacılığının artık bir hayal olmadığını kanıtladığını belirten Hanses, "Dünyanın en büyük tamamen elektrikli yolcu-araba feribotları önümüzdeki on yılın başlarında hizmete girebilir. Helios'un temsil ettiği iddialı vizyonu hayata geçirmeye kararlıyız" dedi.

YAKLAŞIK UZUNLUĞU 200 METRE

195 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde tasarlanan Helios, 2 bin yolcu ve 650 aracı aynı anda taşıyabilecek kapasitede olacak. Gemi, tamamen elektrikli bir tahrik sistemine sahip olacak ve 85 ile 100 MWh arasında değişen batarya kapasitesiyle yaklaşık 42,5 km/s hıza ulaşabilecek. Bu güç, 80 kilometrelik deniz yolculuğunu rahatlıkla karşılayacak düzeyde.

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Sıkça Sorulan Sorular

Feribot ne demek?
Feribot, genellikle su yolları üzerindeki kısa ya da orta mesafeli ulaşımda kullanılan, yolcu, araç veya yük taşıyabilen büyük deniz taşıtıdır. Köprü ya da tünel gibi kara bağlantılarının olmadığı ya da yetersiz kaldığı yerlerde ulaşımı sağlamak için kullanılır.
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