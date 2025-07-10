Dünyanın en büyük rezervi keşfedildi! Değeri 6 trilyon dolar

Avustralya'nın Hamersley bölgesinde, dünyanın şimdiye kadar bilinen en büyük demir cevheri rezervinin varlığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Batı Avustralya'da dünyanın bilinen en büyük demir cevheri rezervi keşfedildi. Ülkenin Hamersley bölgesinde yer alan yeni keşfin, yaklaşık 55 milyar metrik ton olduğu tahmin ediliyor ve piyasa değeri yaklaşık 6 trilyon dolar seviyesinde.

The Economic Times'ın haberine göre, yeni tespit edilen rezerv yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda yüksek kalitesiyle de dikkat çekiyor. Raporlara göre, cevherdeki demir yoğunluğu yüzde 60’ın üzerinde, yani sanayi kullanımı açısından son derece değerli.

Uzun süredir maden zenginliğiyle bilinen Hamersley bölgesi onlarca yıldır işletiliyordu, ancak kaynakların bu denli büyük olduğu ancak son zamanlarda ortaya çıktı.

MODERN MADENCİLİK TEKNOLOJİLERİ SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Jeolojik araştırmalardaki son gelişmeler ve modern madencilik teknolojileri sayesinde, araştırmacılar devasa rezervi daha doğru bir şekilde belirleyebildi. Uzmanlara göre, uzaktan algılama, derin sondaj ve 3 boyutlu yer altı haritalama gibi modern teknikler, rezervin tam ölçeğinin ortaya çıkarılmasında kilit rol oynadı.

Curtin Üniversitesi'nde görev yapan jeolog Dr. Liam Courtney-Davies, madencilik sektörü için "radikal bir dönüşüm" olduğunu belirttiği söz konusu keşfi "oyun değiştirici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Dr. Davies, cevherin büyüklüğü ve saflığının küresel fiyatları etkileyebileceğini ve özellikle Avustralya ile Çin gibi büyük çelik üreticileri arasındaki ticaret dinamiklerini değiştirebileceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan halihazırda dünyanın en büyük demir cevheri ithalatçılarından biri olan Avustralya'nın, yeni keşif sayesinde pazardaki baskın konumunu daha da sağlamlaştıracağı belirtiliyor.

Sektör analistleri, 6 trilyon dolarlık değerin büyük yatırımlar çekebileceğini ve madencilik operasyonlarını ve ihracat stratejilerini köklü biçimde yeniden şekillendirebileceğini söylüyor.