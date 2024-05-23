'Dünyanın en çirkin hayvanı': Hortumlu maymunların en büyük gizemi çözüldü

23 May 2024 15:05 - Güncelleme : 23 May 2024 15:46

"Uzun burunlu maymunlar" veya bir diğer adıyla "hortumlu maymunlar" (proboscis maymunu olarak da bilinir) hiç şüphesiz hayvanlar alemindeki en tuhaf görünümlü canlılardır.

Dişi maymunlar sivri burunlara sahipken, erkeklerin büyük burunları bulunuyor; bu da onların "dünyanın en çirkin hayvanları" olarak anılmalarına yol açıyor. Bu alışılmadık yüz özelliğinin temeline inen yeni bir çalışma, bu organların ne işe yaradığını gözler önüne serdi.

MAYMUNLARIN KAFATASLARINI İNCELEDİLER

Daily Mail'in haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, Borneo'ya özgü olan bu canlıların burun boşluğunun iç yapısının boyut ve şekil ölçümlerini anlamak için maymunların kafataslarının 3 boyutlu taramalarını kullandı.

Taramalar, burun boşluğunun şeklinin erkeklerin daha yüksek ve daha derin kükreme sesleri çıkarmasını sağlamak için nasıl evrimleştiğini ortaya çıkardı.

Çalışmayı yöneten Dr. Katharine Balolia, "Erkek hortumlu maymunların burunlarının neden bu kadar büyük olduğunu ve burun boşluklarının ayırt edici bir şekle sahip olup olmadığını anlamak istedik" dedi.

BURUNLARI SAYESİNDE DİŞİ MAYMUNLARI ÇEKİYORLAR

Erkek maymunların, burunları sayesinde dişileri cezbedebildiğini ve diğer erkek maymunları uzaklaştırmasına yardımcı olduğunu belirten Balolia, şu bilgileri paylaştı:

"Daha uzun ve daha büyük burun boşluğu sayesinde daha yüksek ve daha derin sesler çıkarabilmek, erkek maymunların sağlıklarını ve hakimiyetlerini korumalarını sağlıyor. Bir erkek ne kadar çok dişiyi kendine çekebilirse, o kadar çok yavru yapabilir. Dolayısıyla bu büyük burun ve benzersiz şekilli burun boşluğu, erkeklerin olası dişi partnerlerine kalite ve statülerini göstermelerine yardımcı oluyor."

BURUN BOŞLUĞU YAŞLA BİRLİKTE BÜYÜYOR

Dr. Balolia'ya göre Borneo'nun orman benzeri bir ortamla kaplı olması, maymunların burunlarının neden bu kadar büyük olacak şekilde evrimleştiğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Taramalar ayrıca burun boşluğunun yaşla birlikte büyüdüğünü ortaya koydu, bu da yaşlı erkeklerin neden daha büyük burunları olduğunu açıklıyor.

Dr. Balolia, "Bu, diğer erkek maymunlar arasında baskınlık statüsüne ulaştıkları zamana denk geliyor, bu da diğer erkekleri korkutmalarına ve üremeye hazır birçok dişiyi çekmelerine olanak tanıyor" diye ekledi.