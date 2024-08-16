Dünyanın en garip telefonu! Pazarda bir ilk: İki değil tam üç kez katlanabiliyor

16 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:32

Huawei, akıllı telefon dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketin üzerinde çalıştığı ve "üç kez katlanabilen" yeni akıllı telefonu, geçtiğimiz günlerde Huawei CBG (Consumer Business Group) CEO'su Richard Yu'nun elinde görüntülendi.

İlk olarak geçen hafta, cihazın açık haliyle Richard Yu'nun elinde bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntının üzerine bir yenisi daha eklendi. Yeni görüntüde Yu, cihazı bu kez katlanmış halde elinde tutuyor. Cihazın ince yapısı ve "kamera adası" kanlı canlı görülüyor.

HUAWEI'DEN ÜÇ KEZ KATLANABİLEN TELEFON GELİYOR

GSMArena'nın haberine göre Huawei'nin bu yeni üç kez katlanabilir cihazının 10 inç büyüklüğünde bir katlanan ekrana sahip olacağı ve bu sonbaharda, Mate 70 serisinden önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kamera adası ise Mate X5 modeline oldukça benziyor. Katlanmış haldeki cihazın, normal bir kişinin elinde ne çok kalın ne de çok geniş durmadığı da dikkat çeken bir başka detay.

Cihazın bataryasının ise yeni silikon-karbon teknolojisiyle donatıldığı iddia ediliyor. Bu teknoloji, geleneksel batarya teknolojilerine göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlasa da en büyük dezavantajı; henüz en hızlı şarj yeteneklerine ulaşamamış durumda. Ancak Çin merkezli birçok akıllı telefon üreticisi tarafından benimsendi.

KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLARDA YENİ DÖNEME KAPI ARALAYABİLİR

Katlanabilir akıllı telefon dendiğinde genellikle akla üstten aşağı ve soldan sağa doğru katlanan mobil cihazlar geliyor. 5 yıldan uzun bir süredir pazarda olan bu ürünler, Fold tarzı kitap gibi katlanabilen formuyla kullanıcılara cihazı hem tablet hem de normal bir telefon olarak kullanma olanağı sağlıyor.

Huawei'nin üç kez katlanabilen akıllı telefonunun muadili şu anda piyasada yok. Ancak tutarsa diğer üreticilerin de kendi modellerini üretmeye başlayacağı (en azından deneyeceği) tahmin ediliyor.

Bazı kullanıcılar, Huawei'nin bu telefonunu "dünyanın en garip cihazı" olarak karşıladıklarını belirtti.