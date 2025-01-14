Dünyanın en güçlü 10 insansız hava aracı belirlendi! Listeye Türk İHA'ları damga vurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Global Firepower

14 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:31

Ülkeler, artık savunma sanayii alanında en büyük yatırımlarını geleneksel savaş metotlarını tümden değiştiren insansız hava araçları ya da kısa adıyla İHA'lara yapıyor. Peki en güçlü İHA hangi ülkeye ait? İşte ABD'li araştırma şirketi Global Firepower'ın araştırma sonuçları ortaya çıkardığı liste...

ABD​'li araştırma şirketi Global Firepower, dünya genelinde insansız hava araçlarını (İHA) mercek altına alan bir araştırmaya imza attı. Çalışma kapsamında ülkelerin ürettiği İHA​'lar yükseklik kabiliyetleri, silah donanımları ve ekipman taşıma kapasiteleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak birbiriyle kıyaslandı. Ortaya çıkan listeye, son dönemde ürettiği insansız hava araçlarıyla sektörün zirvesine oynayan Türk savunma sanayii damga vurdu. İşte listeye damga vuran İHA’lar ve özellikleri: 10. ANKA-S (TÜRKİYE) Maksimum İrtifa: 30.000 ft

Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg

Havada Kalma Süresi: 24 saat

Öne Çıkan Özellik: Uydu bağlantılı kontrol sistemi 9. ORION (RUSYA) Havada Kalma Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg

Seyir Hızı: 200 km/saat

Operasyonel İrtifa: 7.5 km 8. TB2 BAYRAKTAR (TÜRKİYE) Operasyonel İrtifa: 16.000 ft

Havada Kalma Süresi: 27 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Öne Çıkan Özellik: Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi 7. AVENGER (ABD) Maksimum İrtifa: 50.000 ft

Havada Kalma Süresi: 20 saat

Öne Çıkan Özellik: Radara yakalanmayan tasarım, çoklu yük kapasitesi 6. WING LOONG II (ÇİN) Havada Kalma Süresi: 32 saat

Operasyonel İrtifa: 9.000 metre

Faydalı Yük Kapasitesi: 12 mühimmat

Maksimum Hız: 370 km/saat 5. HERON TP EITAN (İSRAİL) Maksimum İrtifa: 45.000 ft

Havada Kalma Süresi: 30 saat

Öne Çıkan Özellik: Çok yönlü görev yetenekleri 4. CH-5 RAINBOW (ÇİN) Faydalı Yük Kapasitesi: 1.000 kg

Servis İrtifası: 9.000 m

Havada Kalma Süresi: 60 saat 3. BAYRAKTAR AKINCI (TÜRKİYE) Maksimum İrtifa: 40.000 ft

Havada Kalma Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Öne Çıkan Özellik: Gelişmiş otonomi ve yapay zeka teknolojisi 2. MQ-9 REAPER (ABD) Maksimum İrtifa: 50.000 ft

Havada Kalma Süresi: 27 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.700 kg 1. RQ-4 GLOBAL HAWK (ABD) Maksimum İrtifa: 60.000 ft

Havada Kalma Süresi: 36 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.360 kg

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