Dünyanın en güçlü telefonu açıklandı: AnTuTu puanı dudak uçuklatıyor

02 Eylül 2024 17:44 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:44

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

Eylül ayına girerken AnTuTu performans kıyaslama platformu, mobil teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran en güçlü Android telefonları listesini açıkladı. AnTuTu'nun 1-31 Ağustos tarihleri arasında topladığı verilere göre bu ayın en güçlü telefonları, performansları ile kullanıcılardan büyük bir beğeni toplayan modeller arasında yer alıyor.

Peki, bu telefonlar arasında "Dünyanın en güçlü telefonu" ünvanına kim sahip? İşte Ağustos 2024'ün en güçlü Android telefonları:

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONU

Red Magic 9S Pro+, ağustos ayında performans listesinde zirvede yer aldı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile donatılan bu model, AnTuTu'da ortalama 2 milyon 127 bin 528 puan alarak en güçlü Android telefonu olarak öne çıkıyor. Performans listesinde ikinci sırada yer alan OnePlus Ace 3 Pro, 2 milyon 107 bin 208 puanla dikkat çekiyor.

İşte AnTuTu'ya göre Ağustos 2024'ün en güçlü Android telefonları: