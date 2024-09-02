Dünyanın en güçlü telefonu açıklandı: AnTuTu puanı dudak uçuklatıyor
AnTuTu, 2024 Ağustos ayında dünyanın en güçlü Android telefonunu açıkladı. Sadece Çinli modelleri kapsayan listenin başında, Türkiye'de pek popüler olmayan bir model yer alıyor. İşte dünyanın en güçlü 10 Android telefonu...
Eylül ayına girerken AnTuTu performans kıyaslama platformu, mobil teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran en güçlü Android telefonları listesini açıkladı. AnTuTu'nun 1-31 Ağustos tarihleri arasında topladığı verilere göre bu ayın en güçlü telefonları, performansları ile kullanıcılardan büyük bir beğeni toplayan modeller arasında yer alıyor.
Peki, bu telefonlar arasında "Dünyanın en güçlü telefonu" ünvanına kim sahip? İşte Ağustos 2024'ün en güçlü Android telefonları:
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONU
Red Magic 9S Pro+, ağustos ayında performans listesinde zirvede yer aldı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile donatılan bu model, AnTuTu'da ortalama 2 milyon 127 bin 528 puan alarak en güçlü Android telefonu olarak öne çıkıyor. Performans listesinde ikinci sırada yer alan OnePlus Ace 3 Pro, 2 milyon 107 bin 208 puanla dikkat çekiyor.
İşte AnTuTu'ya göre Ağustos 2024'ün en güçlü Android telefonları:
- Red Magic 9S Pro+
- OnePlus Ace 3 Pro
- iQOO Neo9S Pro+
- ROG 8 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- Redmi K70 Ultra
- X100 Ultra
- X100 Pro
- X100
- OnePlus 12