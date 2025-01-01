Dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi belli oldu: Toyota koltuğunu kaptırdı

01 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:29

Consumer Reports'un 2024 marka güvenilirlik raporuna göre, Toyota ve Lexus yıllardır korudukları zirvedeki yerlerini kaybederken dünyanın en güvenilir otomobil markası da belli oldu. İşte detaylar.

Consumer Reports, 2024 yılı için hazırladığı marka güvenilirliği raporunu açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 5'i oluşturan markalar geçen yılla aynı kalırken, Toyota​ ve Lexus yıllardır korudukları zirvedeki yerlerini kaybetti. İşte dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi olarak seçilen marka.

EN GÜVENİLİR MARKA 'SUBARU' OLDU

Toyota ve alt markası Lexus artık güvenilirlik konusunda en üst sırada değil. Kar amacı gütmeyen araştırma ve test kuruluşunun 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, kamyon ve SUV üzerine yaptığı analizlere göre, en güvenilir marka Subaru seçildi.

Güvenilirlik raporundaki toplam puan; kullanıcı memnuniyeti, güvenlik derecesi, beklenen güvenilirlik ve yol testi sonuçları gibi çeşitli kriterlerin ortalaması alınarak belirleniyor. Bu sıralamalar ayrıca, tüketicileri ya hemen ya da bir bayiden araç aldıktan uzun süre sonra etkileyen sorunları ve zayıf noktaları değerlendiriyor.

Listede Lincoln, Alfa Romeo, Dodge ve Land Rover gibi markalardan herhangi bir modelin bulunmadığını belirtmekte fayda var. Bunun nedeni, raporun yalnızca mevcut modellerinden en az ikisi için "yeterli veri" bulunan şirketleri değerlendirmesi. Bu nedenle Fiat, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar ve Ram gibi markalar da bu raporda yer almıyor.

SUBARU'YU 'EN GÜVENİLİR MARKA' YAPAN NE?

Peki Subaru'yu bu kadar güvenilir yapan ne? Consumer Reports'un Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek'e göre, Subaru'nun parçalarını birden fazla model yılında kullanması nedeniyle, yeni sorunların ortaya çıkma olasılığı azaldı.

Bu bulguda araç güvenilirliği, önceki 12 ay boyunca kişisel araç sorunlarıyla ilgili üye anketi yanıtları kullanılarak değerlendirildi. Araştırma, boyama ve trim gibi küçük rahatsızlıklardan motor veya şanzıman sorunları gibi daha ciddi problemlere kadar uzanan yirmi olası sorun alanını içeriyor.

Sorun alanlarının ciddiyetine göre ağırlıklandırılan puanlar birleştirilerek 100 üzerinden bir güvenilirlik derecesi oluşturuldu. Bu istatistikler, Consumer Reports'un kullanıcı memnuniyeti anketi bulguları ve iç test sonuçlarıyla birlikte genel model puanlarına dahil edildi.

Ankette sıralanan yedi Subaru aracından altısı ortalama, ortalamanın üzerinde veya ortalamanın çok üzerinde puanlar aldı, bunların tamamı içten yanmalı motora sahip. Subaru'nun vasatın altında kalan tek aracı Toyota ile ortaklaşa üretilen Solterra EV oldu.