Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı tanıtıldı: Kitaptan daha hafif!

19 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:08

Fujitsu, dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı olan FMV Zero Lifebook WU5/J3 laptopu piyasaya sürdü. Bilgisayar, neredeyse kalın bir romandan daha hafif olmasına rağmen askeri standartta dayanıklılık ve bolca bağlantı portu ile ön plana çıkıyor.

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Japonya merkezli teknoloji devi Fujitsu, yalnızca 634 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı olan FMV Zero Lifebook WU5/J3 modelini piyasaya sürdü. Profesyonel kullanıcılar için özel olarak geliştirilen ultra hafif dizüstü bilgisayar, taşınabilirlik, dayanıklılık ve yapay zeka (AI) özellikleriyle dikkat çekiyor.

FUJİTSU FMV ZERO LİFEBOOK WU5/J3 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Karbon fiber malzemeden üretilen WU5/J3; düşme, darbe ve basınca karşı direnç sağlamak amacıyla askeri sınıf MIL-STD-810H standartlarına uygun olarak tasarlandı.

Bilgisayarın teknik özelliklerine bakıldığında, Intel Core Ultra 5 125U veya Intel Core Ultra 7 155U işlemci seçenekleriyle sunuluyor. Her iki işlemci de, Windows 11 ve Office 2024'teki CoPilot gibi yapay zeka odaklı özellikleri hızını artıran entegre "AI Boost NPU" özelliğine sahip. Ayrıca 8GB'tan 64GB'a kadar RAM ve 256GB'tan 2TB'a kadar SSD depolama seçeneklerini destekliyor.

Ultra hafif yapısına rağmen, FMV Zero WU5/J3 bağlantı seçeneklerinden ödün vermiyor. İki USB-A, iki USB-C, tam boy HDMI portu, Ethernet girişi, microSD yuvası ve kulaklık jakı ile donatılan cihaz, resmi verilere göre 6 ila 11 saat arasında değişen pil ömrüne sahip.

SADECE JAPONYA'DA SATILIYOR

FMV Zero WU5/J3, şu an için yalnızca Japonya'da ön siparişe sunulmuş durumda ve satış fiyatı 197.900 yen (1.325 ABD doları) olarak açıklandı.