Dünyanın en hızlı ticari treni geliyor: Çin'den CR450 sürprizi

28 Aralık 2024 13:47 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:07

Çin, CR450 adını verdiği ve saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni nesil yüksek hızlı tren modelini başarıyla test etti. 2025 yılında ticari kullanıma girmesi planlanan tren, düzenli seferlerde saatte 400 kilometre hızla hizmet verecek.

Çin​, yüksek hızlı demiryolu teknolojisinde rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacak bir adım attı. Yerel basında yer alan haberlere göre, CR450 isimli yüksek hızlı tren modeli başarıyla test edildi. Saatte 450 kilometreye ulaşabilen trenin, 2025​ yılında ticari işletmeye alınması planlanıyor. Düzenli seferlerde ise saatte 400 kilometre hızla hizmet vermesi bekleniyor.

RUSYA'NIN EN HIZLI TRENİNDEN BİLE DAHA HIZLI

CR450, hız konusunda en yakın rakiplerinden birini kelimenin tam anlamıyla solluyor. Rusya'da kullanılan en hızlı tren olan ve Alman Siemens tarafından geliştirilen Sapsan, maksimum 350 kilometre hıza ulaşabilirken ticari seferlerde saatte 250 kilometreyle sınırlı kalmakta.

Tianjin ve Pekin arasında test edilen tren, mermi şeklindeki aerodinamik tasarımı ve LED aydınlatmalı sürücü kabini ile donatıldı. Mevcut CR400 modeliyle kıyaslandığında, CR450'nin yüzde 12 daha hafif olduğu ve geliştirilmiş fren sistemi sayesinde yüzde 20 daha az enerji tükettiği belirtiliyor.

South China Morning Post sitesinin aktardığına göre, günümüzde Çin'in yüksek hızlı tren sistemi 45.000 kilometreden fazla bir alanı kapsayan dünyanın en büyük olarak biliniyor.