Dünyanın en hızlı yolcu treni kullanıma hazırlanıyor: İstanbul - Ankara arasını 67 dakikaya düşürecek

Yüksek hızlı tren teknolojisinde Çin yeni bir çığır açıyor. CR450, testlerde saatte 450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı treni ünvanına aday oldu. 400 km/s operasyonel hızıyla ticari hizmete girmesi planlanan bu süper tren, teorik olarak İstanbul - Ankara arası yolculuğu sadece 67 dakikada tamamlayabilecek.

Çin dünyanın en hızlı yüksek hızlı trenini kullanıma hazırlıyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre CR450 treni, testlerde 450 kilometre saat hıza ulaşmayı başardı. Nihai olarak 400 km/s hızla ticari hizmet vermesi planlanan bu süper tren, yüksek hızlı tren rekabetini yeniden şekillendirecek.

DÜNYANIN EN HIZLI TRENİ OLACAK

2017'de tanıtılan ve saatte 350 kilometre hızla çalışan CR400 modelini geride bırakan CR450, CCTV tarafından yayınlanan bir videoda kapsamlı test ve değerlendirmelerden geçirilirken gösterildi.

Çin Demiryolu Bilimleri Akademisi'ndeki (CARS) mühendisler, geliştirme sürecinde, kütledeki herhangi bir azalmanın yapısal bütünlüğü tehlikeye atmamasını sağlamak için özellikle "ağırlık kontrolüne" odaklandı.

Gerekli dengeyi sağlamak için raylara sensörler yerleştirildi ve her tekerlekten gelen gerçek zamanlı ağırlık verileri bir izleme sistemine aktarıldı. Araştırmacılar ayrıca çok yüksek hızlarda kritik bir faktör olan hava direncini en aza indirmek için ilk kez trenin altındaki tüm boji alanını kapatıyor.

CR450, stabilite için yükseltilmiş boji tasarımına sahip gelişmiş bir sabit mıknatıslı çekişli su soğutmalı sistemle çalışıyor. Mühendisler, araç gövdesi ve pantograftan tren kontrol ve yangın algılama sistemlerine kadar her şeyi izlemek için 4 binden fazla sensör ve daha fazla güvenlik için çok seviyeli bir acil durum fren sistemi geliştirdi.

Trenin şu anda CR450AF ve CR450BF adlı iki prototipi mevcut ve bunların motorlu ve motorsuz vagonların karışımından oluşan sekiz vagonlu bir düzene sahip olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL - ANKARA ARASINI 67 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYOR

CR450 treninin 400 km/s operasyonel hızıyla, teorik olarak İstanbul - Ankara arasındaki 450 kilometrelik mesafe sadece 67 dakikada tamamlanabiliyor. Bu da mevcut yüksek hızlı trenlerle yaklaşık 4 saat süren yolculuğun yarısından aza düşmesi anlamına geliyor.