Dünyanın en korkunç SİHA'ları belli oldu! Türkiye listeyi altüst etti

29 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:45

Küresel çapta 3. Dünya Savaşı söylentiler ve bölgesel çatışmalar birçok ülkeyi savunma sanayi alanında harekete geçirdi. ABD, Çin, Türkiye gibi ülkeler SİHA üretiminde lider konumunda. Türkiye de son dönemlerde ürettiği insansız askeri teknolojilerle birçok ülkeyle masaya oturdu. Uzmanlar güç ve denge durumu bakımından SİHA'ların özelliklerini inceledi. Dünyanın en korkunç ve kabiliyetli SİHA'larını araştırdı. İşte dünyanın en korkunç SİHA'ları...

Dünyada yaşanan bölgesel krizler ve modern savaş çağı birçok ülkenin savunmada yatırım yapmasına neden oluyor. Dünya çapında büyük savunma sanayi şirketlerine dolar, pound, ruble ve yuan harcanıyor. Yerli projelerini üreten ülkeler insansız askeri teknolojilerine her geçen yıl yenilerini ekliyor. Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olan ABD​, İHA​'ların geliştirilmesi ve üretiminde lider olsa da Türkiye’nin uluslararası pazarda zirveye yükselişi konuşuluyor. 2020’li yıllarda Çin’in de dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olduğu belirtilmişti.

TÜRKİYE​ SİHA​ ÜRETİMİNDE ZİRVEYİ ZORLUYOR

Orta Doğu’da artan gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, Ege ve Akdeniz’de oluşan tehditler Türkiye’yi savunma sanayi alanında yeni projeler üretmeye teşvik etti. Türk İHA’ları terör örgütlerinin adeta inine girdi. Çin​'in drone satışları 2014'te zirveye ulaştı ve 2021'de Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı. Uzmanlar ihracatın yanı sıra teknik olarak İHA’ların güç ve denge durumunu inceledi.

Operasyonel kabiliyet, mühimmat özelliği ve havada kalma sürelerine bakıldığında uluslararası pazarda İHA’ların güç durumu araştırıldı. Küresel çapta slashgear’da yer alan bilgilere göre dünyanın en iyi en korkunç İHA/SİHA’ları belli oldu. Listede Türkiye de dikkat çekti.

DÜNYANIN EN KORKUNÇ SİHA'LARI

Predator C Avenger - ABD

Bayraktar TB2 – Türkiye

Reaper - ABD

Global Hawk - ABD

Stingray - ABD

Hayalet Yarasa – Avustralya

AeroVironment Switchblade – ABD

Spike Firefly – İsrail

Orlan-10 – Rusya