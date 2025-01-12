Dünyanın en küçük kedisinin fosili keşfedildi: Avuç içine sığabiliyor

12 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:51

Çin'in doğusundaki Hualongdong mağarasında, "Prionailurus kurteni" adı verilen, ev kedisinden daha küçük boyutlara sahip soyu tükenmiş bir leopar kedisi türünün fosili keşfedildi. Araştırma, bu kedinin Felidae familyasının bilinen en küçük fosil üyesi olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları Çin​'in doğusundaki antik bir mağarada, "ev kedisinden daha küçük" bir kedi​ türünün fosil kalıntılarını ortaya çıkardı. Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, avuç içine sığabilecek kadar küçük olan ve "Prionailurus kurteni" olarak isimlendirilen canlının, soyu tükenmiş bir leopar kedisi türü olduğunu söyledi.

Tür, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hualongdong mağarasında keşfedilen bir alt çene parçasından tanımlandı. Annales Zoologici Fennici dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu kedinin boyutu Güney Asya'nın paslı benekli "P rubiginosus" ve Afrika'nın kara ayaklı "Felis nigripes" gibi en küçük modern kedilerinkiyle karşılaştırılabilir düzeyde.

FELİDAE FAMİLYASİNİN EN KÜÇÜK FOSİL ÜYESİ

P rubiginosus ve Felis nigripes'in maksimum baş ve vücut uzunluklarının sırasıyla 48 cm ve 52 cm olduğu tahmin ediliyor. Çalışmada yeni keşfedilen kedi için "Bu tür, Felidae familyasının bugüne kadar bilinen en küçük fosil üyesini temsil ediyor" bilgisi paylaşıldı. Keşif, 300 bin yıl öncesinden başlayarak Orta Pleistosen'in sonlarında geniş bir kedigil çeşitliliğine işaret ediyor.

P kurteni fosilleri şimdiye kadar nadiren bulunmuştu çünkü küçük vücutları, tercih ettikleri ormanlık habitatta hızla çürüdü. Ancak bilim insanları son fosilin mağara ortamında daha iyi korunduğuna inanıyor. Aynı mağara bölgesinde daha önce yapılan kazılarda 300 bin yıl öncesine tarihlenen düzinelerce insan fosili bulunmuştu ve bu fosiller Doğu Asya'daki en eski Homo sapiens kalıntılarından bazılarıydı.

Mağara sakinlerinin hem ilkel hem de modern insanların özelliklerine sahip olduğu görülüyor ve bu da onların Homo sapiens'e doğru evrimleşme sürecindeki antik homininler olduğunu gösteriyor.

Mağara alanında yapılan son kazıda ayrıca yaklaşık 20 eski insana ait fosiller ve soyu tükenmiş bir panda türü de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünün kalıntıları ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar bu fosillerin, eski insanların beslenme biçimlerinin yanı sıra karşılaştıkları potansiyel tehditlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.