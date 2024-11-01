Dünyanın en tehlikeli sosyal medya platformu seçildi

01 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:19

Dünyanın en tehlikeli sosyal medya platformu belli oldu. İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların en çok işlendiği sosyal mecrayı tespit etti. Buna göre, 2023-2024 yılları arasında kaydedilen 7,062 cinsel iletişim vakasının yüzde 48'i, tek bir uygulamada gerçekleşiyor. İşte detaylar.

İngiltere'de yapılan çarpıcı bir araştırma, özellikle çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların en fazla hangi sosyal medya platformunda yaşandığını gözler önüne serdi. Sosyal medya, çoğumuz için eğlence, bilgiye kolay erişim ve sosyalleşme aracı olsa da, bazı alanlarda kullanıcıların güvenliğini ciddi biçimde tehdit ediyor. İşte tehlikenin en yüksek olduğu platform ve araştırmanın detayları.

SNAPCHAT, ÇOCUKLARA YÖNELİK TEHLİKELİ PLATFORM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İngiltere'de çocuklara yönelik cinsel içerikli mesajlarla ilgili raporlanan suçların neredeyse yarısının Snapchat üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. Ulusal polis verilerine göre, 2023-2024 yılları arasında 7,062 cinsel iletişim vakası kaydedildi ve bu vakaların yüzde 48'i Snapchat üzerinde yaşandı. Özellikle kaybolan mesaj özelliği, istismarcıların bu platformu tercih etmesine neden oluyor.

NSPCC (İngiltere Ulusal Çocukları Koruma Kurumu), Snapchat'in çocukları koruma konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu belirtti. NSPCC Çocuk Güvenliği Politikası Müdürü Rani Govender, Snapchat'in rapor edilen suç içeriklerini yeterince ciddiye almadığını ve bunun çocuklar üzerinde derin olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYAYA DAHA SIKI DENETİM GELİYOR

Birleşik Krallık hükümeti, Snapchat gibi sosyal medya platformlarına karşı daha sıkı önlemler almak için harekete geçti. Aralık ayında yürürlüğe girecek olan 'Çevrim İçi Güvenlik Yasası' ile teknoloji şirketlerinin çocukları koruma sorumluluğu artacak. Yeni yasa, sosyal medya platformlarının yasa dışı içerik risklerine dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmalarını zorunlu kılacak.

Snapchat temsilcisi ise konuyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, gençleri koruma adına içerik denetimlerini sıkılaştırdıklarını ve kuralları ihlal eden hesapları askıya aldıklarını belirtti. Bu gelişmeler, sosyal medyanın kullanıcı güvenliğine yönelik daha fazla adım atması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.