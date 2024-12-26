Dünyanın en uzun süre yanan ampulü: İki dünya savaşı gördü hâlâ taş gibi çalışıyor!

26 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:59

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Livermore itfaiye istasyonunda 1901 yılından beri kesintisiz yanan, dünyanın en uzun süre dayanan ampulü Centennial Light, iki büyük dünya savaşı gördü ve hâlâ taş gibi çalışıyor. Peki ne zaman sönecek?

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Livermore şehrinde, bir itfaiye istasyonunun tavanında, tarih boyunca yanmayı sürdüren eşsiz bir ışık kaynağı bulunuyor: Centennial Light. 1901 yılından beri kesintisiz yanmaya devam eden bu 60 watt'lık ampul, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanınen uzun süre yanan ampulü" olarak onaylanmış durumda.

BİR YÜZYIL DAHA YANMAYA DEVAM EDECEK

Ampul, 1901 yılında Livermore itfaiye istasyonuna bağışlanmış ve o günden itibaren sadece birkaç kez kapatılmış. Ampul, itfaiyecilerin karanlıkta yollarını bulmasını sağlamak amacıyla 24 saat açık bırakılmış. 1930'larda Başkan Roosevelt'in WPA programı kapsamında yapılan tadilat çalışmaları ve birkaç elektrik kesintisi dışında hiç sönmeyen bu ışık, bugün hâlâ zayıf bir turuncu ışık yayıyor.

Centennial Light'ın uzun ömürlü olması, modern mühendislerin bile hayranlıkla incelediği bir başarı. MAK Electro-Optics şirketinin başkanı ve mühendis Martin Kykta, ampulün yapısını inceledikten sonra, yaydığı enerjinin 4 watt veya daha az olduğu sürece bir yüzyıl daha yanmaya devam edebileceğini öngördü.

CANLI YAYINDA İZLENEBİLİYOR

2016'da New Yorker dergisine göre, bu ampul, yanmaya devam ettiği süre boyunca üç farklı modern web kamerasını geride bıraktı. Öte yandan Livermore halkı ve itfaiyecileri için Centennial Light, bir ampulden çok daha fazlası. 2015 yılında ampulün bir milyon saatten fazla hizmet vermesi özel bir törenle kutlanmıştı. Hatta dünya çapında insanların izleyebilmesi için bir canlı yayın bile başlatıldı.

1972 yılında yayınlanan bir habere göre, ampul 1902'de yakılmış ancak Guinness Dünya Rekorları'na göre 1901'den beri yanıyor. Sadece gerekli durumlarda veya kazara kapatılmış.