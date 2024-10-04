Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti! Mark Zuckerberg sürpriz yaptı

04 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:46

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 insanı listesi Ekim 2024 itibarıyla değişti. Bir dönem dünyanın en zengin adamı olarak listede yer alan Jeff Bezos, uzun bir süredir ikinciliğe düşmüştü. Şimdi Bezos, koltuğunu Mark Zuckerberg'e kaptırdı.

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Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 2024 Ekim ayı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre Zuckerberg, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek 206 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yükseldi. Birinci sıradaki isim ise şaşırtmadı.

MARK ZUCKERBERG, DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

Meta, son 20 yılda dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri haline gelmiş vaziyette. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamalara sahip olan şirketin aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Ayrıca 1,255 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük yedinci şirketi konumunda.

Meta'nın hisseleri 2023'ün başlarında yükselmişti ve Mark Zuckerberg'in Ocak 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 insanı arasındaki konumunu yeniden kazanmasını sağlamıştı.

Financial Times'ın bildirdiğine göre, Meta'nın hisseleri, şirketin 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin beklenenden daha güçlü satış sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 23 oranında yükseldi. Meta'nın büyük dil modelleri konusundaki önemli gelişmeleri, yapay zeka sohbet botlarını daha da güçlendirdi ve bu da Zuckerberg'in servetine katkı sağladı.

TRİLYONERLİK YOLUNDA İLERLİYOR

Informa Connect'in raporuna göre Mark Zuckerberg, mevcut yıllık yüzde 35,8'lik büyüme oranını sürdürmesi halinde 2030 yılına kadar trilyoner statüsüne ulaşabilir.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI KİM?

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, dünyanın en zengin insanı halen 256 milyar dolarlık servetiyle Tesla CEO'su Elon Musk. Musk ile Zuckerberg'ın servetleri arasında, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir fark bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanları şu şekilde: