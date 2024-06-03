Dünyanın en zengin insanı belli oldu: Toplam serveti 6 trilyondan fazla!

03 Haziran 2024 11:47 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:47

En zengin kadınların listesi açıklandı! Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ın servetini duyan inanamadı

En zengin kadınların listesi açıklandı! Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ın servetini duyan inanamadı

Dünyanın en zengin şehirleri belli oldu: Zirve yine şaşırtmadı

Dünyanın en zengin şehirleri belli oldu: Zirve yine şaşırtmadı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zengin insanlarına yer verdiği listeyi güncelledi. İş insanlarının servetlerinin artış ve azalışlarına dair önemli bilgilere ev sahipliği yapan bu liste, her yıl büyük bir merakla bekleniyor.

Forbes'in internet sitesinde yayınlanan verilerde, teknoloji devlerinin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin servetleri dikkat çekti. Listenin tepesinde, 210,3 milyar ABD doları net servetiyle Tesla, SpaceX ve xAI gibi şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk bulunuyor.

Elon Musk'ın ardından, şirketleri arasında Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy gibi markaları bulunan, dünyanın en büyük lüks tüketim gruplarından biri olan LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault geliyor. 75 yaşındaki Arnault'un toplam servetiyse net 201,6 milyar ABD doları.

ELON MUSK, ARNAULT'TAN KOLTUĞU GERİ ALDI

Forbes, Ocak 2024'te yayınladığı "dünyanın en zengin insanları" listesinde Bernard Arnault'u Elon Musk'tan daha zengin olarak göstermişti. O listede Arnault'un serveti 207,6 milyar dolar olarak belirtilirken, Musk için ise 204,7 milyar dolar bilgisi yer almıştı.

Yayınlanan yeni listenin üçüncü sırasında ise bir diğer teknoloji devi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, 194,7 milyar dolarlık net servetiyle dikkatleri üstüne toplarken, ilk 5'i Mark Zuckerberg (163,8 milyar dolar) ve Larry Ellison (146,2 milyar dolar) tamamlıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI