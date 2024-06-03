Dünyanın en zengin insanı belli oldu: Toplam serveti 6 trilyondan fazla!
Forbes, 2024 Haziran tarihi için dünyanın en zengin insanları listesini güncelledi. Elon Musk, 210,3 milyar ABD doları servetiyle zirvede yer aldı.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zengin insanlarına yer verdiği listeyi güncelledi. İş insanlarının servetlerinin artış ve azalışlarına dair önemli bilgilere ev sahipliği yapan bu liste, her yıl büyük bir merakla bekleniyor.
Forbes'in internet sitesinde yayınlanan verilerde, teknoloji devlerinin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin servetleri dikkat çekti. Listenin tepesinde, 210,3 milyar ABD doları net servetiyle Tesla, SpaceX ve xAI gibi şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk bulunuyor.
Elon Musk'ın ardından, şirketleri arasında Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy gibi markaları bulunan, dünyanın en büyük lüks tüketim gruplarından biri olan LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault geliyor. 75 yaşındaki Arnault'un toplam servetiyse net 201,6 milyar ABD doları.
ELON MUSK, ARNAULT'TAN KOLTUĞU GERİ ALDI
Forbes, Ocak 2024'te yayınladığı "dünyanın en zengin insanları" listesinde Bernard Arnault'u Elon Musk'tan daha zengin olarak göstermişti. O listede Arnault'un serveti 207,6 milyar dolar olarak belirtilirken, Musk için ise 204,7 milyar dolar bilgisi yer almıştı.
Yayınlanan yeni listenin üçüncü sırasında ise bir diğer teknoloji devi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, 194,7 milyar dolarlık net servetiyle dikkatleri üstüne toplarken, ilk 5'i Mark Zuckerberg (163,8 milyar dolar) ve Larry Ellison (146,2 milyar dolar) tamamlıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI
- Elon Musk - 210,3 milyar ABD doları
- Bernard Arnault - 201,6 milyar ABD doları
- Jeff Bezos - 194,7 milyar ABD doları
- Mark Zuckerberg - 163,8 milyar ABD doları
- Larry Ellison - 146,2 milyar ABD doları
- Larry Page - 142,9 milyar ABD doları
- Warren Buffett - 137 milyar ABD doları
- Sergey Brin - 136,9 milyar ABD doları
- Bill Gates - 129,4 milyar ABD doları
- Steve Ballmer - 123,2 milyar ABD doları