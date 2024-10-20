Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk para saçmaya başladı: Her gün çekilişle 1 kişiye 1 milyon dolar verecek

20 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:09

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde Donald Trump'ı destekleyen Elon Musk, bunu da yaptı. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Musk, her gün çekilişle 1 milyon dolar verecek.

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Elon Musk​, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD seçimlerinde Donald Trump​'ı desteklediğini açık açık söylemenin yanı sıra Trump için miting yaptı. Kamala Harris​'in rakibi Donald Trump'la beraber mitinge çıkmasının ardından tek başına da miting yapan Musk, ilginç bir vaad verdi.

HER GÜN 1 KİŞİYE 1 MİLYON DOLAR

Elon Musk, Pensilvanya​ halkının sandığa gitmesi için dilekçe verenlere para vereceğini duyurdu. Dilekçede, "Buraya imza atarak ABD Anayasası'nın birinci ve ikinci değişikliklerine yönelik desteğimi bildiriyorum" ifadesi var.

53 yaşındaki milyarder, halkın sandığa gitmesi için kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlar arasında yapacağı çekilişle her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini ve bunun 5 Kasım'daki seçimlere kadar süreceğini açıkladı.

ELON MUSK: ARTIK POLİTİK OLARAK AKTİFİM

Elon Musk, bu vaadi Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde düzenlediği seçim mitinginde verdi. Konuşmasında ABD Anayasası'nın üstünlüğüne vurgu yaparak, "Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD'yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme" dedi.

Mitinge katılanlara ailelerini ve dostlarını oy kullanmak için kayıt yaptırmaya teşvik etmeleri konusunda çağrı yapan Musk, "Daha önce siyasi olarak aktif değildim ancak şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.