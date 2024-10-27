Dünya'nın gücünü geride bırakan mıknatıs! Çin, ABD'nin rekorunu geçti

27 Ekim 2024 10:07 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:14

Çinli bilim insanları, Dünya'nın manyetik alanından yaklaşık 800 bin kat daha güçlü, 42.02 tesla'lık dirençli bir mıknatıs üreterek dünya rekorunu kırdı. Bu alanda en son rekor, ABD'de 2017 yılında kırılmıştı.

Çin​'deki bilim insanları akıllara durgunluk verecek kadar güçlü bir dirençli mıknatıs oluşturarak, 42.02 tesla'lık inanılmaz bir güçle resmi olarak dünya rekorunu kırdı. Bu, yaklaşık 50 mikrotesla akı yoğunluğuna sahip olan Dünya'nın kendi ürettiği manyetik alandan 800.000 kat daha güçlü.

Yeni rekor 22 Eylül'de Hefei'deki Sabit Yüksek Manyetik Alan Tesisinde (SHMFF) kırıldı ve 2017'den beri Florida'daki Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarında başka bir dirençli mıknatıs tarafından tutulan 41,4 tesla'lık önceki rekoru kıl payı geride bıraktı.

BİLİM İNSANLARI NEDEN BU KADAR ISRARCI?

Bilim insanlarının manyetizmanın sınırlarını zorlama konusundaki ısrarlarının nedenine gelince, Almanya'daki Dresden laboratuvarından fizikçi Joachim Wosnitza, bunun keşfedilmeyi bekleyen tuhaf fiziksel olgulara kapı araladığını belirtti. Temel olarak, manyetizma ne kadar güçlü olursa, yeni madde halleri keşfetme şansı o kadar artıyor.

Bir başka fizikçi, yüksek manyetizmanın bilim insanlarının normal koşullar altında var olmayan tamamen yeni madde fazlarını tasarlamalarına ve manipüle etmelerine olanak sağladığını belirtti. Elde edilen her ilave tesla aynı zamanda aletleri zayıf fenomenleri tespit etmek için katlanarak daha hassas hale getiriyor.

MIKNATIS, ULUSLARARASI ARAŞTIRMACILARA AÇILDI

SHMFF'nin yeni şampiyonu, süper iletkenler gibi gelişmiş malzemeler üzerinde test yapmak üzere uluslararası araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Bu tür dirençli manyetik sistemlerin tek dezavantajı ise çok fazla güç tüketmeleri. SHMFF'in rekor kıran mıknatısı, bu başarıyı elde edebilmek için tam 32,3 megavat tüketti. Ancak bilim insanları, yüksek manyetik alanları, yeni nesil süper iletken mıknatıslar sonunda sınırlarına ulaşsa bile daha uzun süre koruyabildikleri için bu sistemleri kullanmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, büyük enerji ihtiyacı önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle, SHMFF'deki ekipler gibi ekipler de çok daha az enerji tüketirken aşırı güçlere ulaşabilecek hibrit ve tamamen süper iletken tasarımlar üzerinde çalışıyorlar.