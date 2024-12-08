Dünyanın ilk "dişli" CVT şanzımanı tanıtıldı

08 Aralık 2024 22:46 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 22:50

Spot: İtalyan şirket Alter Ego, hem manuel şanzımanların verimliliğini hem de CVT’nin sorunsuz geçişlerini birleştiren dünyanın ilk dişli CVT şanzımanını geliştirdi.

Otomotiv sektöründe uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorun, İtalyan girişim şirketi Alter Ego tarafından geliştirilen dünyanın ilk "dişli sürekli değişken oranlı şanzımanı" (CVT) ile çözüme kavuşuyor. RatioZero adı verilen bu teknoloji, hem manuel şanzımanların yüksek verimliliğini hem de CVT’nin sorunsuz vites geçişlerini bir araya getirerek sektörde devrim yapmaya hazırlanıyor.

MANUEL VERİMLİLİK İLE CVT KONFORU BİR ARADA

Klasik şanzımanlar, verimlilik ve performans açısından farklı avantajlar sunarken, eksiklikleriyle de eleştiriliyordu. Manuel şanzımanlar yüzde 95-98 verimlilik sağlarken, vites değişimlerinde güç kaybı yaşanıyordu. CVT’ler ise sorunsuz geçiş sunmasına rağmen sürtünme kayıpları nedeniyle yüzde 70-86 arası bir verimlilikte kalıyordu.

Alter Ego’nun geliştirdiği dişli CVT, bu iki sistemin güçlü yanlarını bir araya getiriyor. RatioZero, geleneksel sabit oranlı dişli sistemlerini aşarak yüzde 10 daha verimli çalışmayı vaat ediyor.

RATİOZERO'NUN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Bu yenilikçi sistem, dişli şanzımanlarda alışılmış sabit oranlı dişliler konseptini esnetiyor. Temel yapı, üç küçük dişlinin dönüşümlü olarak tork aktarımını üstlendiği bir mekanizma ile çalışıyor. Bu dişliler, torku sırayla bir noktadan ileterek, arka arkaya tekrar eden bir döngü içinde motor gücünü çıkış miline iletiyor.

Ayrıca sistemin merkezinde, kavisli kollara bağlı üç dişli ve gezegen dişli sistemi yer alıyor. Bu yapı sayesinde şanzıman, araç tamamen durduğunda bile güç kaybı yaşamadan "sıfır oran" modunda çalışabiliyor. Bu teknoloji, giriş hızındaki dalgalanmaları dengelerken, çıkış hızını sabit tutarak sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor.

GENİŞ UYGULAMA ALANLARI

Alter Ego’nun RatioZero tasarımı, bisikletlerden otomobillere, ağır sanayi makinelerinden rüzgar türbinlerine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. İlk prototiplerden biri, bir bisiklete entegre edilmiş durumda ve bir sonraki hedef, sistemi Yamaha T-Max 530cc bir scooter'a bağlayarak içten yanmalı motorlarda test etmek.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR

RatioZero, henüz yolun başında. Tork iletimindeki dalgalanmaların giderilmesi ve sıfıra kadar inen oranların mekanik dayanıklılığı üzerindeki etkisinin optimize edilmesi, çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. Şirket, yeterli fon desteğiyle bu sorunları aşmayı ve prototipi seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

OTOMOTİVDE GELECEĞİN HABERCİSİ

Alter Ego’nun dişli CVT teknolojisi, otomotiv endüstrisinde performans ve verimliliği artıracak yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Bu gelişme, sadece araç teknolojilerini değil, elektrikli bisikletlerden sanayi makinelerine kadar birçok sektörü etkileyerek yepyeni bir standart oluşturabilir.