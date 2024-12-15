Dünyanın ilk ekranlı akıllı yüzüğü tanıtıldı: Rogbid SR08 Ultra

15 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:14

Rogbid, dünyanın ilk ekranlı akıllı yüzüğü olan Rogbid SR08 Ultra'yı tanıttı. Titanyum alaşımlı, yalnızca 4 gram ağırlığında ve 50 metreye kadar su geçirmez olan bu yüzük, dokunmatik OLED ekranı üzerinden sağlık, fitness ve aktivite takibi sunuyor.

Akıllı saat, akıllı yüzük ve aksesuar gibi ürünlerde uzmanlaşmış bir marka olan Rogbid, Rogbid SR08 Ultra adlı yeni bir akıllı yüzük piyasaya sürdü. Bu ürünü Samsung Galaxy Ring gibi modellerden ayıran en büyük özelliği ise, dünyanın ilk ekranlı akıllı yüzüğü olmasıyla dikkat çekiyor.

50 METRE DERİNLİĞE KADAR SUYA BATIRILMAYA DAYANABİLİR

Titanyum alaşımlı bir gövdeye sahip olan Rogbid SR08 Ultra, 5 ATM su geçirmezlik derecesi (50 metre derinliğe kadar suya batırılmaya dayanabilir) ile oldukça dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Akıllı yüzük, 8,0 mm genişliğinde ve 2,5 mm kalınlığında olup, yalnızca 4 gram ağırlığıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Rogbid SR08 Ultra'nın en önemli özelliği, akıllı yüzüklerde yaygın olarak görülmeyen, dokunmaya duyarlı bir arayüze sahip dahili OLED ekranı. Ekrana dokunulduğunda zaman, adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi gibi verileriniz hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

Adımlar, aktivite süresi, yürüme mesafesi, yakılan kalori ve egzersiz verileri dahil olmak üzere kapsamlı bir aktivite takibi bu yüzükte sunuluyor. GPS izleme işlevi egzersiz rotalarını kaydederken, çok dilli bir arayüz sunan özel bir uygulama aracılığıyla iOS ve Android cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. Yüzük, 3 ila 5 günlük bir pil ömrü sunuyor ve birlikte verilen şarj kutusuyla 20 güne kadar uzatılabiliyor.

Sağlık ve fitness takibini iletişim özellikleriyle kompakt bir biçimde birleştiren bir giyilebilir cihazla ilgileniyorsanız, Rogbid SR08 Ultra akıllı yüzüğü tercih edebilirsiniz.

ROGBİD SR08 ULTRA FİYATI

Rogbid SR08 Ultra akıllı yüzük, standart ABD yüzük boyutları olan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olmak üzere birden fazla boyutta geliyor. Fiyatı 89,99 dolar olan yüzüğün altın, gümüş ve siyah gibi renk seçenekleri de mevcut.