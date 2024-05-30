Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı: Günde 3 bin hasta 'robot doktorlara' emanet!

30 May 2024 15:41 - Güncelleme : 30 May 2024 15:43

Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın ilk yapay zeka (YZ) hastanesini kurdu. "Agent Hospital" isimli sanal hastanede robot doktorlar çalışmakta ve aktarıldığı kadarıyla günde 3 bin hastayı tedavi edebiliyorlar.

"The Sun" sitesinin haberine göre, hastane başkent Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi araştırmacılarının 6 aylık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda inşa edildi. 2024'ün ikinci yarısında faaliyete sokulması planlanıyor.

İNSAN DOKTORLARDAN İKİ YIL İLERİDE

Araştırma ekibi lideri Liu Yang'a göre yapay zeka hastanesi hem sağlık profesyonelleri hem de genel halk için büyük faydalar sağlayacak. Otonom özellikleri sayesinde birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebilecek (insan doktorların aynı sayıya ulaşması iki yıl sürüyor).

Çinli araştırmacılar tarafından yapılan testlerde, YZ doktorlar ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı sorularında yüzde 93,06 doğruluk oranına ulaştı. Sanal doktorlar, danışma, muayene, teşhis, tedavi ve takip süreçlerinin tamamını başarıyla simüle edebildiler.

BULAŞICI HASTALIKLARI TAHMİN EDEBİLİYOR

Liu Yang, yapay zeka hastanesinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını, gelişimini ve kontrolünü de tahmin edebileceğini belirtti. Hastanenin arkasındaki bir diğer motivasyon kaynağı ise, vatandaşlar uygun fiyatlı bakım hizmeti sunmak.