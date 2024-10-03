“Dünyanın yapay zekâsını Türkiye’nin duygusal zekâsıyla birleştiriyoruz”

03 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:48

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu Hepsiburada, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yerini aldı. E-ticaret alanında, Türkiye’nin ‘yapay zekâ dönüşüm lideri’ olduklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Ülkemize olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak; yapay zekâ başta olmak üzere, dünya teknolojisine yön veren global trendleri Türkiye’de insanlarımıza ulaştırıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz yapay zekâ odaklı teknolojilerle, Hepsiburada bünyesinde yer alan işletmelerimize rekabet alanında fırsat eşitliği sunarken, milyonlarca müşterimize de hayatı kolaylaştıran ileri teknoloji ürünlere dünya ile aynı anda sahip olma imkanı sunuyoruz.” dedi.

E-ticaret alanında yapay zekâ temelli teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncülüğünü koruyan Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret markası Hepsiburada, TEKNOFEST’te yerini aldı. 2000 yılında Türkiye’yi e-ticaret ile tanıştıran ve çeyrek asırdır yeniliklerin öncüsü olan Hepsiburada, "E-ticaretin Milli Takımı" olarak teknolojinin geleceğini şekillendiren çalışmalarıyla TEKNOFEST 2024’te ziyaretçileriyle buluşarak, e-ticaret sektöründe yapay zekânın gücünü ve bu alanda sunduğu inovatif çözümleri tanıtacak. Ziyaretçiler, Hepsiburada standında kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan yapay zeka temelli dört farklı uygulamayı ve yeni nesil teknolojik ürünleri deneme şansına sahip olacak.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret oyuncusu olarak yapay zekâ teknolojilerini müşterilerinin hayatına entegre ettiklerini vurguladı. Nilhan Onal Gökçetekin, "Geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı ürünler ve hizmetler ile alışveriş deneyimini daha kişisel, pürüzsüz ve akıllı hale getiriyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı yapay zekânın gücüyle birleştirerek, her boyuttan işletmenin, özellikle de kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine öncülük ediyoruz. Ayrıca, Hepsiburada olarak, dünyada hızla yayılan yapay zekâ trendini Türkiye’ye taşırken, tüketici elektroniği, bilgisayar ve mobil gibi kategorilerde sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. TEKNOFEST alanında sergilediğimiz yapay zekâ tabanlı, hayatı kolaylaştıran en son teknoloji ürünlerimizle de hedefimiz Türk tüketicisinin en iyi teknolojilere erişimini en iyi fırsatlarla birlikte sağlamak” dedi.

''YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL ALIŞVERİŞ ASİSTANLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

“Bizim anlayışımız sadece teknolojiyi takip etmek değil, teknolojinin küresel gücünü yerelleştirmek” diyen Nilhan Onal Gökçetekin şöyle devam etti: “İnsanımızın, yapay zekânın faydalarından en iyi, en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Bunu da Türkiye’nin, ülkemiz insanının önceliklerine ve beklentilerine göre yapıyoruz. Yani aslında, dünyanın yapay zekâsını Türkiye’nin duygusal zekâsıyla birleştiriyoruz. Bu vizyonla yapay zekâ alanındaki çalışmalarımızı da bir adım daha ileri götürüyoruz. Müşterilerimizin alışveriş deneyimini daha da kişiselleştirmek ve kolaylaştırmak için yapay zekâ destekli yeni nesil alışveriş asistanları geliştiriyoruz.”

Hepsiburada’nın, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla KOBİ’lerin ve e-ticaret girişimcilerinin yapay zekâ ve ileri teknolojiler kullanarak satışlarını artırmalarına olanak tanıdığını da vurgulayan Nilhan Onal Gökçetekin, TEKNOFEST ziyaretçileriyle de buluşturdukları inovatif çözümleri hakkında şunları söyledi: “Hepsiburada olarak ödeme ve vadelendirme çözümleriyle müşteri alım gücünü desteklerken, Hepsipay ile ödemelerin dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Kullanıcılarımız ve iş ortaklarımız en yeni teknolojileri kullanarak güvenli, kolay ve hızlı ödeme deneyimleriyle buluşuyor. Öte yandan HepsiJET markamız, teslimat süreçlerinde devrim yaratarak müşteri deneyimini öncelikli hale getiriyor. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı “Çok Araçlı Rota Optimizasyonu” çözümü, lojistik süreçlerin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Elektrikli araçlar, elektrikli bisikletler ve dronelar gibi sürdürülebilir ve yenilikçi teslimat yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu teknolojilerle sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyoruz.”

Hepsiburada, festival boyunca lojistik markası HepsiJET’in elektrikli aracı ve drone’u ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarını tanıtacak. Aynı zamanda ödeme ve vadelendirme çözümleriyle öne çıkan Hepsipay, sadakat programı Hepsiburada Premium, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, döngüsel ekonomiyi destekleyen ”Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti özel alanlarda ziyaretçilerle buluşacak. Teknoloji tutkunları Hepsiburada’daki yapay zeka temelli en son teknolojik çözümleri, Akıllı Şef, Üzerinde Gör, Değerlendirme Özeti ve Ürün Özeti gibi alışveriş deneyimini kişiselleştiren yenilikçi uygulamaları deneyimleyebilecek. Alanda bir de TEKNOFEST’e özel hatıra fotoğraf köşesi ziyaretçileri bekliyor.