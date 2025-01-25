Dünya'ya çarpacak olan 'asteroitin' gerçek hikayesi! Arkasından Elon Musk çıktı

25 Ocak 2025 18:34 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:39

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya’ya yakın bir konumda tehlike oluşturabileceği düşünülen yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak detaylı analizler sonucunda, gök cisminin sandıkları gibi bir asteroit olmadığı anlaşıldı. Araştırmalar, uzayda sürüklenen bu nesnenin arkasında Elon Musk’ın şirketi Tesla olduğunu duyurdu. İşte Dünya'ya çarpacak olan 'asteroitin' gerçek hikayesi...

Harvard Üniversitesi'nden astronomlar, Dünya​'ya tehlikeli şekilde yaklaşan yeni bir gök cismi keşfettiklerini duyurdu.

Kısa bir süre sonra, bu nesnenin aslında 7 yıl önce Elon Musk​'ın gerçekleştirdiği bir reklam kampanyası sırasında uzaya gönderilen bir Tesla​ spor araba olduğu ortaya çıktı.

'ASTEROİTİN' GERÇEK HİKAYESİ: TESLA...

2 Ocak'ta, yeni göktaşı resmî kayıtlara "2018 CN41" adıyla geçirildi. Dünya’ya yaklaşık 150 bin mil uzaklıkta bulunan bu nesnenin hızla yaklaştığı bildirildi.

Bilim insanları, cismin gezegenimize Ay'dan daha yakın bir mesafeye ulaşacağını ve gelecekte Dünya’ya çarpma potansiyeline sahip olabileceğini düşündü. Ancak daha sonra, "göktaşı" olarak adlandırılan nesnenin aslında parlak kiraz kırmızısı bir Tesla Roadster olduğu anlaşıldı.

2018 YILINDA UZAYA FIRLATILMIŞTI!

Elektrikli araç, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından Şubat 2018'de Falcon Heavy roketinin test uçuşu kapsamında uzaya gönderilmişti. Araç, direksiyonunda beyaz uzay giysisi giymiş bir mankenle birlikte fırlatılmıştı.

3 Ocak'ta Minor Planet Center, cismin bir asteroit​ olmadığını belirterek kayıtlardan çıkarıldığını duyurdu.