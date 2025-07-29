"Dünya'ya saldıracak" denilen tuhaf cisimle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Uzaylı teknolojisi olabilir

1 Temmuz'da keşfedilen ve sadece saatler içinde yıldızlararası bir cisim olduğu doğrulanan 3I/ATLAS, bilim dünyasında tartışmaların merkezine oturmuş vaziyette.

Live Science'in haberine göre, 210.000 km/s hızla Güneş'e doğru ilerleyen kuyruklu yıldız, ilk bakışta doğal bir gök cismi gibi görünse de, Harvardlı astronom Avi Loeb ve ekibine göre aslında bir "uzaylı uygarlığının teknolojik kalıntısı" olabileceği iddia edildi. Peki diğer uzmanlar neler diyor?

Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan yeni araştırmalar, 3I/ATLAS'ın "anormal" davranışlarını temel alarak, "Cisim, belki de evrenin derinliklerinden gelen bir uzaylı keşif aracı olabilir" teorisini öne sürüyor.

Ancak söz konusu haberlere temkinli yaklaşan bazı uzmanlar, Live Science'a verdikleri demeçte, yeni iddiaların "saçmalık" ve "hakaret" olduğunu belirterek, "mevcut kanıtların cismin tamamen doğal bir kökene sahip olduğuna" işaret ettiğini vurguladı.

UZAYLI TEORİSİ NEREDEN ÇIKTI?

Harvard Üniversitesi'nden tanınmış gökbilimci Avi Loeb, 3I/ATLAS'ın olağan dışı bazı özelliklerinin "doğal açıklamalarla uyuşmadığını" savunuyor. Loeb ve iki meslektaşı, 16 Temmuz'da arXiv platformunda yayımladıkları çalışmada, nesnenin potansiyel olarak gelişmiş bir uygarlık tarafından gönderilmiş bir "teknolojik yapı" olabileceğini öne sürdü.

Loeb, 'tekno sinyaller' ve 'UFO kanıtlarını' tespit etmeyi amaçlayan Galileo Projesi'nin başında bulunuyor. 2023 yılında, Pasifik Okyanusu'na düşen ve yıldızlararası olduğu iddia edilen bir gök taşından kalıntılar toplamak üzere düzenlediği tartışmalı keşif gezisine liderlik etmişti.

Ayrıca, 'Oumuamua'nın alışılmadık şekli ve yerçekimine uymayan hızlanmasının, onun bir uzaylı aracı olduğuna dair kanıt olabileceğini öne süren baş araştırmacıydı. Bugün bilim dünyasında genel kabul gören görüş, 'Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız gibi uzaya gaz salan bir asteroit olduğu yönünde.

Loeb'in yeni çalışmasının ortak yazarları, uzaylı yıldız sistemlerine yönelik gelecekteki görevleri planlamaya adanmış bir İngiliz enstitüsü olan Yıldızlararası Araştırmalar Girişimi (i4is) ile bağlantılı.

'KARANLIK ORMAN' HİPOTEZİNİN KANITI OLABİLİR

Yeni makaleyi açıklayan bir blog yazısında Loeb, 3I/ATLAS'ın bir "teknolojik eser" olması durumunda, bunun karanlık orman hipotezinin kanıtı olabileceğini yazdı. Bu hipotez, uzaylı yaşamın kanıtını bulamamamızın nedeninin, potansiyel avcı veya avlardan görünmez kalmak için sessiz kaldıkları olduğunu savunuyor.

Loeb, "Bu hipotez doğru çıkarsa, sonuçları insanlık için potansiyel olarak felaket olabilir. Ve muhtemelen savunma önlemlerinin alınmasını gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

BİLİM DÜNYASI, 'KUYRUKLU YILDIZ' GÖRÜŞÜNDE ISRARCI

3I/ATLAS keşfedildiğinden beri, araştırmacılar cismi tanımlamaya çalışıyorlar ve şu ana kadar, ezici çoğunluk bunun bir kuyruklu yıldız olduğu konusunda hemfikir.

Michigan State Üniversitesi'nde astronom olan ve 3I/ATLAS'ı inceleyen çalışmalardan birini yöneten Darryl Seligman, Live Science'a gönderdiği bir e-postada "3I/ATLAS'ın klasik kuyruklu yıldız aktivitesi belirtileri gösterdiğini ortaya koyan çok sayıda teleskopik gözlem yapılmıştır" dedi.

Kanada'daki Regina Üniversitesi'nde güneş sistemi dinamiği uzmanı olan astronom Samantha Lawler ise, "Tüm kanıtlar, bunun başka bir güneş sisteminden fırlatılmış sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor, tıpkı bizim güneş sistemimizden fırlatılmış sayısız milyarlarca kuyruklu yıldız gibi" diye ekledi.