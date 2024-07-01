Dünyayı 'atık'tan kurtaracak çözüm... Plastik yiyen bakteri ve mantarlar!

01 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:27

Rus üniversite akademisyenleri, plastik atıkları yok edebilecek mantar ve bakterilerin enzimlerini tespit etmek amacıyla Arktik'te kapsamlı bir araştırmaya hazırlanıyor. Görevi, Rusya Arktik Üniversitesi'ne ait "Profesör Molchanov" gemisi gerçekleştirilecek.

Araştırma ekibinin üyesi Marina Polyakova, Sibirya Rus Bilimler Akademisi'nde lisansüstü eğitim gören bir öğrenci olarak bu projede yer alıyor. Polyakova, Arktik adalarının kıyı şeridinde biyolojik kirlenme içeren plastik parçalarını toplayacak. Bu plastik atıkların, üzerinde yaşayan hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve bakteriler sayesinde parçalanabileceği düşünülüyor.

BİLİM İNSANLARI, BİYOBOZUNUR PLASTİKLERİ ARIYORLAR

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Polyakova, "Global hedefimiz, biyobozunur plastikleri ve bu sorunun çözümüne yardımcı olabilecek organizmaları aramaktır" ifadesini kullandı.

Polyakova, Rusya'daki Baykal Gölü'nde farklı plastik türlerinde biyobozunmayı inceliyor. Bu amaçla, gölde farklı derinliklere özel yapılar yerleştiriliyor. Her üç ayda bir dalgıç, göle dalarak örnekler alıyor. Bilim insanları analizler yaparak bu yapılarda yerleşmiş tüm organizmaları tespit ediyor. Tüm topluluktan, plastikleri yok etme potansiyeli en yüksek olan mantar ve bakteriler seçiliyor.

NEDEN ARKTİK'İ İNCELİYORLAR?

Araştırma ekibi, Arktik bölgesini seçmelerinin nedenini şu sözlerle açıkladı: "Her plastik biyobozunmaya uygun değildir ve mikroorganizmaların bu sorunu çözmemize yardımcı olacağını umuyoruz."

Burada yaşayan organizmaların aşırı koşullarda yaşamaları nedeniyle enzimlerinin daha güçlü olabileceği düşünülüyor. Soğuk bölgelerde aktif olacak bu enzimlerin, plastik atıkların biyobozunması konusunda önemli bir rol oynayabileceği öngörülüyor.

Polyakova, "Belki de enzimleri daha aktif olabilir, en azından soğukta aktif olacaklardır. Ülkemizin büyük bir kısmı oldukça soğuk bölgeleri içeriyor ve bu nedenle, bu tür türevlerin araştırılmasının büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.