Dünya'yı bir de ISS'ten izleyin: İşte NASA astronotu tarafından paylaşılan görüntüleri

22 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:35

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Matthew Dominick, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çektiği ve kuzey ışıkları, uydular, yıldızlar ve meteorun bir arada olduğu bir hızlandırılmış videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Dominick, sosyal medya paylaşımında "Uydular, yıldızlar ve bir meteor. Gün doğumundan hemen önce, gece çekilen bir timelapse. Dikkatli izlerseniz, yolun bir kısmında Dünya'ya doğru ilerleyen bir meteor görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDAN DÜNYA BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Eğer meteoru kaçırdıysanız, 32. saniyeden itibaren videoyu kontrol edin ve Dünya'ya doğru ilerleyen hızlı bir ışık çizgisi göreceksiniz. Dikkatli bakılmadığında pek belli olmuyor.

Görüntülere yorum yazan bir kullanıcı, "Orada nasıl bir şey yapıyorsunuz!? Tüm zaman boyunca Cupola'da olurdum ve huşu içinde bakardım!" diyerek uzay istasyonunun en iyi dış manzarasını sunan yedi pencereli modüle atıfta bulundu.

Bir başkası "Çok zayıf ve çok görkemli, gözlerim yaşardı" diye yazarken, bir başkası da basitçe "İnanılmaz! Senin işini istiyorum" diye konuştu.

Dominick, SpaceX Crew-8 görevinin bir parçası olarak Mart ayında ISS'ye ulaştı. İstasyona varışından bu yana, X'teki (eski adıyla Twitter) takipçilerine hem istasyonun içinden hem de dışından çektiği görüntüleri ve videoları paylaşıyor.

Çoğu zaman çekimleri yapmak için kullandığı kamera ayarlarını da paylaşarak, yeni fotoğrafçılara belirli türde görüntülerin nasıl çekileceği konusunda fikir veriyor. Geçtiğimiz yıllarda ISS'yi ziyaret eden bir diğer başarılı fotoğrafçı da Fransız Thomas Pesquet'ti. Astronot nefes kesici görüntüler çekmekte ustaydı, ancak bunun büyük bir planlama gerektirdiğini itiraf etti.