Dünyayı kabusa çeviren CrowdStrike için hesap zamanı: Kesintinin ardındaki gerçekler belli olacak!

24 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:03

CrowdStrike, temmuz ayında yaşanan küresel BT kesintisiyle ilgili olarak bugün ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinde ifade verecek. Kıdemli Başkan Yardımcısı Adam Meyers, kesintinin nedenlerini ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınan önlemleri açıklayacak. İşte detaylar!

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, temmuz ayında meydana gelen ve küresel bir BT kesintisine yol açan yazılım güncellemesiyle ilgili olarak, 24 Eylül Salı (bugün) ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinde bir üst düzey yöneticinin ifade vermesiyle tekrar gündeme geliyor.

CROWDSTRIKE, NE TÜR ÖNLEMLER ALDIĞINI ANLATACAK

CrowdStrike Kıdemli Başkan Yardımcısı Adam Meyers, yasa koyuculara kesintiye neyin sebep olduğunu açıklayacak ve benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için şirketin aldığı önlemleri anlatacak. Meyers'in vereceği ifadelerin, gelecekteki "siber güvenlikle ilgili yasaları" bile etkileyebileceği düşünülüyor.

Teksas merkezli firmanın, Windows işletim sistemiyle çalışan PC'ler için yayınladığı hatalı bir yazılım güncellemesi, dünya genelinde BT sistemlerini devre dışı bırakarak havayolları, havaalanları, bankalar, sağlık hizmetleri, perakendeciler ve büyük-küçük birçok işletmede aksaklıklara yol açmıştı.

CROWDSTRIKE'A BAŞARISIZLIK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Digital Trends'in aktardığına göre, zararın sonuçları o kadar büyüktü ki, bu olay "bilişim sektöründe şimdiye kadar yaşanan en kötü durum" olarak kabul ediliyor. Ayrıca CrowdStrike, şirketin başkanı Michael Sentonas'ın bizzat katıldığı Pwnie Ödülleri'nde "En Büyük Başarısızlık" ödülüne layık görülmüştü.

CrowdStrike'ın CEO'su George Kurtz, olayın hemen ardından bir kamuoyu açıklaması yaparak, bunun bir siber saldırı olmadığını, aksine bir "Falcon içerik güncellemesindeki bir kusur" olduğunu söylemişti. Kurtz, özür dileyerek yaşanan sorunun hızla tespit edilip bir çözüm geliştirildiğini aktardı ve Mac ile Linux sistemlerin etkilenmediğini belirtmişti.