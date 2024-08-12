Dünyayı krize sokmuştu! CrowdStrike'a manidar ödül

12 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:32

CrowdStrike, Falcon arızasının nedenini açıkladı: Tek bir 'fazlalık' bir çuval inciri berbat etmiş!

CrowdStrike, Falcon arızasının nedenini açıkladı: Tek bir 'fazlalık' bir çuval inciri berbat etmiş!

Siber güvenlik dünyasında tartışılan bir şirket olan CrowdStrike, 2024 Pwnie Ödülleri'nde "En Epik Hata" ödülünü aldı. Şirketin başkanı Micheal Sentonas, cumartesi günü ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen DEF CON hacker konferansında bizzat sahneye çıkarak ödülü kabul etti.

17 yıldır teknoloji güvenliği alanında verilen Pwnie Ödülleri, en büyük başarıların yanı sıra "en büyük başarısızlıkları" da ödüllendirmesiyle tanınıyor. Bu yıl CrowdStrike'ın bu ödülü alması ise hiç şaşırtıcı olmadı.

Temmuz ayında CrowdStrike'ın Falcon yazılımına yapılan bir güncelleme sonucu dünya genelinde 8,5 milyonu aşkın Windows bilgisayarı çökmüş ve bankalar, havayolu şirketleri, hastaneler ve telekomünikasyon firmaları dahil birçok işletme ve hizmet büyük kesintilerle karşı karşıya kalmıştı.

BÜYÜK HATAYA "BÜYÜK ÖDÜL"

Mashable'ın aktardığına göre, CrowdStrike'a verilen ödül diğer kategorilere verilen ödüllerle kıyaslandığında çok daha büyük ve iki katlı olarak tasarlanmış durumda. Bu da yaşanan kesintinin büyüklüğünü simgelemek için yapıldı.

Alkışlar ve kahkahalar arasında sahneye çıkan Sentonas, kabul konuşmasında yaptığı açıklamada, "Kesinlikle gurur duyulacak bir ödül değil." diyerek durumu alaycı bir üslupla ele aldı.

CROWDSTRIKE BAŞKANI SENTONAS: HATAMIZI SAHİPLENİYORUZ

Konuşması sırasında hatalarını alçakgönüllülükle kabul ettiklerini ifade eden Sentonas, ödülü şirketin Teksas'ın Austin şehrinde bulunan genel merkezlerine götüreceğini ve çalışanlara bir hatırlatma olarak sergileyeceğini belirtti. Sentonas şöyle dedi:

"Sanırım takım ödülü almaya geleceğimi söylediğimde şaşırdı. İyi yaptığınız şeyleri sahiplenmek çok önemlidir; bir şeyleri korkunç derecede yanlış yaptığınızda da sahiplenmelisiniz, ki biz bu durumda bunu yaptık."

Amaçlarının insanları korumak olduğunu fakat bunu başaramadıklarını dile getiren Sentonas, "Kupayı yanımda götüreceğim, baş köşede duracak. Çünkü işe gelen her CrowdStrike çalışanının onu görmesini istiyorum." dedi.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki CrowdStrike, 2024'ün "En Epik Hata" ödülü için tek adaydı ve ödülü kazanacağı, temmuz ayı sonunda Pwnie Ödülleri adaylıkları açıklandığında duyurulmuştu.

CROWDSTRIKE FALCON KRİZİ

19 Temmuz'da Microsoft'un CrowdStrike güncellemesi tüm sektörlerde krize neden olmuştu. Havayolu firmalarında, bankalarda, hastanelerde, borsalarda, havalimanlarında ve genel olarak şirketlerin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde sorun yaşanmıştı.

CrowdStrike, geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Temel Neden Analizi" başlıklı raporunda, olayın nedenlerini ve sonuçlarını detaylandırdı. Rapora göre, firmanın Falcon yazılımında yaptığı bir güncellemenin hatalı bir şekilde fazladan giriş alanı sağladığı bir sayı uyuşmazlığı küresel krize yol açtı.

CrowdStrike, bu tür hataların tekrar yaşanmaması için test süreçlerini gözden geçireceğini ve iyileştireceğini açıkladı.