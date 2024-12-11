Dünyayı tehlikeye atan hata! Ölümcül tehdit taşıyan virüsler kayıplara karıştı

11 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:07

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, insanlara ölümcül olabilecek Hendra, hantavirüs ve lyssavirüs örneklerini içeren 323 şişe virüs kayboldu. Virüslerin, laboratuvarda bir dondurucunun arızalanması sırasında kaybolduğu düşünülüyor.

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Avustralya'nın Queensland​ eyaletinde, dünyadaki bütün insanları tehlikeye atabilecek bir olay yaşandı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, 323 şişe canlı virüs örneğinin kayıp olduğunu duyurdu. Kayıp örnekler arasında, insanlara son derece ölümcül olabilen yaklaşık 100 şişe Hendra virüsü, 2 şişe hantavirüs ve 223 şişe lyssavirüs bulunuyor.

VİRÜSLER, SİLAH HALİNE GETİRİLEBİLİR

Queensland yetkilileri, bu virüslerin "silah haline getirilebileceğini kabul etse de bunun amatör biri tarafından yapılamayacağını" iddia ediyor. Virüs örneklerinin 2021 yılında kaybolduğu ancak yetkililerin ihlali Ağustos 2023'te doğruladığı belirtiliyor. Kayıp örneklerin, Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndaki bir dondurucunun arızalanması sırasında kaybolduğu düşünülüyor.

Bir basın toplantısında konuşan Queensland Sağlık Müdürü John Gerrard şunları söyledi: "Bu malzemelerin transfer süreci şu anda endişe doğuruyor. Malzemeler çalışır durumdaki bir dondurucuya taşındı ancak gerekli evraklar tamamlanmadı. Bu malzemeler güvenli depodan çıkarılmış ve kaybolmuş ya da başka şekilde izleri kaybolmuş olabilir."

Laboratuvardan sızan üç virüs türünün hepsi de insanlar için ölümcül olma potansiyeline sahip. Hendra virüsü öncelikle atları enfekte etmekle birlikte, insanlara da sıçrayabiliyor ve tahmini ölüm oranı yüzde 57'dir. Virüs ilk olarak 1994 yılında Brisbane'nin Hendra banliyösünde 21 yarış atı ve iki insanı etkileyen bir salgının ardından keşfedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün doğal konakçıları, enfeksiyonun atlara ve oradan da insanlara geçtiği meyve yarasalarıdır. Hantavirüs, sıçanlardan kaynaklanan ve sıçanların dışkıları, idrarları ve tükürükleriyle yayılan bir başka hayvan kaynaklı ya da zoonotik virüstür. Virüs insanlarda ateş, titreme, mide bulantısı, ishal ve akciğerlerin sıvı ile dolmasına yol açan hantavirüs pulmoner sendromuna neden olur.

CDC'ye göre, enfeksiyon tüm semptomatik vakaların yüzde 38'inde ölümcüldür. Öte yandan lyssavirus de insanları ve diğer memelileri enfekte edebilen bir kuduz türüdür. Lyssavirus enfeksiyonunun belirtileri ortaya çıktığında bilinen bir tedavisi yoktur ve neredeyse her zaman ölümcüldür; her yıl dünya çapında tahmini 59 bin insanın ölümüne yol açıyor.

Queensland yetkilileri numunelerin kayıp olduğunu, saklandıkları dondurucuyu açmak için bir yıl onay bekledikten sonra ancak bu ay teyit edebildi. Örneklerin nerede olabileceği ya da çoktan imha edilip edilmediği belli değil. Ancak şu anda materyalin kaybolması nedeniyle halkın enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Bay Gerrard şöyle diyor: "Halkın risk altında olabileceği bir senaryo düşünmek zor. Virüs örneklerinin düşük sıcaklıktaki bir dondurucunun dışında çok hızlı bir şekilde bozulacağını ve bulaşıcı olmayacağını unutmamak gerekir. Büyük olasılıkla numuneler rutin laboratuvar uygulamalarında olduğu gibi otoklavlanarak imha edilmiş ve yeterli şekilde kayıt altına alınmamıştır."

Gerrard, numunelerin laboratuarın genel atıklarıyla birlikte atılmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor.