Düşman tanklarının korkulu rüyası! Roketsan Pusu, 8 kilometreye kadar koruma sağlayacak

22 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:21

Roketsan, SAHA EXPO 2024 öncesinde düzenlediği basın toplantısında, yeni savunma teknolojilerini tanıttı. Firma, yüksek manevra kabiliyetine sahip antitank sistemi "Roketsan Pusu", 25 kilometre menzilli LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı ve lazer güdümlü tanksavar füze sistemi L-OMTAS'ı sergiledi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayiinin en prestijli etkinliklerinden biri olan SAHA EXPO 2024 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında, firmanın yeni savunma teknolojileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İkinci, Roketsan Pusu'nun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını belirterek, bu sistemin Türk savunma sanayii açısından stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Roketsan, SAHA EXPO 2024'te ilk kez sergilenecek olan üç yeni ürününü tanıttı: Roketsan Pusu, LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı ve L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi.

ROKETSAN PUSU, 8 KİLOMETREYE KADAR KORUMA SAĞLAYACAK

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, konuşmasında, üzerinde taşıdığı 4 adet Cirit lazer güdümlü füze ile 8 kilometreye kadar etkin koruma sağlayacak Roketsan Pusu'nun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını söyledi.

Türk Kara Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücü obüsler için geliştirdikleri LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatının ise 25 kilometreye ulaşan menzili ve 22 kilogramlık harp başlığıyla görevlere hazırlandığını anlatan İkinci, tanksavar sistemlerini de yeni özelliklerle geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemimiz L-OMTAS, yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hedeflerini tam isabetle avlamak için geliyor" diyen İkinci, üç ayaklı platformlardan atılabilecek L-OMTAS'la tanklar, zırhlı araçlar ve beton koruganlar gibi sert hedeflere karşı yeni bir savunma yeteneğini de Türk ordusuna kazandıracaklarını anlattı. İkinci, gücünü Türk milletinden alan bir şirket olarak geniş ürün yelpazeleriyle ülkenin savunmasına güç katmaya ve geleceğini güvenli hale getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İkinci, SAHA EXPO'da Çelik Kubbe'nin vurucu gücü olacak hava savunma füzelerinden dünyaya nam salan SİHA mühimmatına, zırhları delen antitank füzelerinden milli üretim olarak menzil rekorları kıran füze sistemlerine kadar 30'un üzerinde ürünü katılımcılarla buluşturacaklarını dile getirdi.

ROKETSAN, ÇELİK KUBBE'DE YER ALIYOR

Roket ve füze sistemlerinde 36 yıldır kazandıkları bilgi ve tecrübeleriyle her geçen gün kabiliyetlerini katlayarak geleceğin teknolojilerine yön verdiklerine işaret eden İkinci, Türkiye'nin hava savunmasının temelini oluşturacak Çelik Kubbe Projesi'nde Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi olarak tüm katmanlı hava savunma füzeleriyle yer aldıklarını ifade etti.

Alçaktan yüksek irtifaya kadar sıralanan, farklı menzillerde geliştirilen ve çeşitli platformlara entegre edilen ürünleriyle Çelik Kubbe Projesi'nin en önemli parçalarından biri olan vurucu gücünü oluşturduklarını kaydeden İkinci, "Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olacak Siper Ürün-2 Sistemi'nin atışlı testini birkaç gün önce başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu ve ekledi:

"Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki tek enerji silahı olan Alka'ya FPV dronları imha kabiliyeti de kazandırarak günümüzün en önemli tehditlerinden birini de etkisiz hale getirebilecek güce ulaştırdık. Ayrıca henüz birkaç gün önce Levent yakın hava savunma sistemimizin de ilk atış testini gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Çelik Kubbe Projesi'nde yer alan ürünlerimizi yeni özelliklerle geliştirmek ve projeye yeni sistemler dahil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

ROKETSAN, TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADI

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de geliştirdikleri son teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığına ve gücüne güç katarken dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdikleri ihracatla da Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

Geçen yıllarda da yer aldıkları dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık sanayi şirketi içinde de hızla yükselmeye devam ettiklerine dikkati çeken Yiğit, Defense News Top 100 listesinin 2024 sıralamasında 2023 yılına göre 9 basamak birden yükselerek 71'inci sırada yer almayı başarmanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Yiğit, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması"nda genel sıralamada 2022 yılına göre 15 basamak birden yükselerek 50. sırada yer almayı başardıklarını anımsattı. Yurt dışına sattıkları yüksek katma değerli ürünleriyle İSO 500 listesinde yer alan Türkiye'nin en çok ihracat yapan 39. şirketi olduklarını da ekledi.

Yiğit, "Türkiye'de AR-GE'ye en çok yatırım yapan şirketlerden biri olarak bu başarılarımızı çok daha yükseklere taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadesini kullandı.