EA, FC25 Ultimate Team oyuncuları için yeni sosyal medya uygulamasını duyurdu

18 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:09

EA, gerçek spor dünyasıyla sanal oyun deneyimlerini bir araya getiren yeni bir sosyal uygulamasını duyurdu. Bu uygulama, futbol odaklı başlayarak haberler, skorlar, istatistikler sunacak ve EA Sports FC25 gibi oyunlarla bağlantılı ödüller kazandıracak. İşte detaylar!

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden EA, spor dünyası için yeni sosyal uygulamasını duyurdu. Şirketin yatırımcı gününde yapılan bu duyuru, gerçek hayat ile sanal spor dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen bir platformun habercisi oldu. Uygulama, ESPN gibi şirketlerin mevcut spor uygulamalarına benzer şekilde, haberler, skorlar, istatistikler ve özetler sunacak. Ayrıca EA'in çeşitli spor oyunlarıyla bağlantıları olacak ve bu sayede kullanıcılara, Ultimate Team kartları gibi ödüller kazanma şansı sunacak.

EA'İN FUTBOL​ UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

IGN'in haberine göre, EA'ın Deneyimlerden Sorumlu Genel Müdürü David Tinson, uygulamanın arkasındaki temel fikri şöyle açıklıyor: "Bizim tezimiz basit: Doğru ürünler, özellikler ve yeteneklerle, tüketicilerin ilgisinin önemli bir kısmı düşük bir maliyetle elde edilebilir."

Tinson, EA'ın nihai amacının, hayranların favori sporlarını ve takımlarını takip edebileceği, aynı zamanda oyun içi ödüller ve topluluk unsurlarını bir araya getiren bir sosyal tasarlamak oluşturmak olduğunu belirtiyor.

SKOR TAHMİNLERİ DE YAPIYOR

Tinson'un sunumunda, uygulamanın özellikleri sergilendi. Bu özelliklerden biri, gerçek hayattaki anları sanal özetlere dönüştüren ve EA Sports FC motorunu kullanarak bu anları her açıdan izleme imkanı sunan bir sistemdi. EA, sadece yaklaşan maçları simüle etmekle kalmayıp, "85 Bears takımı 07 Patriots'a karşı oynasaydı kim kazanırdı?" gibi soruları da cevaplayan tahmin simülasyonları sunacak.

Sunumdan anlaşıldığı kadarıyla, uygulama yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyor ve kullanıcılara simülasyonlar oluşturma fırsatı tanıyan komutlar içeriyor. Generatif yapay zeka, EA’nın genel sunumunun büyük bir parçasıydı ve The Sims gibi serilerle birlikte spor oyunlarına da sık sık vurgu yapıldı.

EA Sports uygulaması ilk etapta futbol odaklı olacak ve EA'ın en popüler ve başarılı futbol oyunlarından biri olan EA Sports FC'nin bir uzantısı olarak hizmet verecek. Zamanla NHL, NFL, F1 ve NCAA Football gibi sporları da kapsayacak. Yeni uygulama bu sonbaharda Space’de bir ön sürümle piyasaya çıkacak ve iOS ile Android cihazlarında desteklenecek.

EA SPORTS FC25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu arada, EA Sports FC25 bu hafta erken erişime açılacak ve 27 Eylül'de tam sürümüyle PlayStation ve Xbox konsolları ile PC'de oyuncularla buluşacak.