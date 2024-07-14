EA Sports FC 25, kapağında Jude Bellingham'ı ağırlayacak iddiası!

14 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:42

Geçtiğimiz günlerde EA Sports FC 25 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırılmıştı. İddialara göre 27 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek olan oyun, Standart sürüm için 70 dolar/euro ve Ultimate sürüm içinse 100 dolar/euro isteyecek.

Insider Gaming'in haberine göre, EA FC 25 kapağında ise Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı ağırlayacak. Hem kapağın hem de oyun için görüntülerin yakında resmi olarak paylaşılması bekleniyor.

JUDE BELLINGHAM KİMDİR?

Jude Bellingham, 29 Haziran 2003 doğumlu İngiliz profesyonel futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de orta saha mevkisinde oynayan Bellingham, futbol kariyerine Birmingham City'nin altyapısına başladı. 2019'da 16 yaşındayken ilk kez A takıma çıkan kulübün en genç oyuncusu oldu ve 2019-20 sezonu boyunca düzenli olarak oynadı.

Bellingham, İngiltere'yi 15 yaş altı, 16 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Ayrıca ülkeyi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

EA SPORTS FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA FC 25, 27 Eylül'de PlayStation, Xbox ve PC için çıkış yapacak. Ultimate sürümünü ön sipariş verenler, 20 Eylül'den itibaren 7 günlük erken erişimle birlikte FC Puanları ve FC 24 sürümünde kullanabilecekleri özel kartlara erişme imkanına sahip olacak.

EA SPORTS FC 25 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

EA Sports FC 25 fiyatı yurt dışında 70 dolar (Standart) ve 100 dolar (Ultimate) olacağı bilgisi sızdırılsa da oyunun Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.