EA Sports FC 25 ücretsiz oluyor! Ama bir şartla

Microsoft, en popüler futbol oyunları arasında olan EA Sports FC 25'i ücretsiz olarak oynama fırsatı sunuyor. Ancak bir şartla: Game Pass servisine abone olmanız gerekiyor. Zaten aboneyseniz, FC 25 bedava olarak oynayabilirsiniz. Game Pass Haziran 2025 oyun kataloğuna eklenen diğer yapımlar da duyuruldu.
Microsoft, web sitesinden yaptığı açıklama ile Xbox Game Pass Haziran 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Paylaşılan detaylara göre, Game Pass üyelerine 17 Haziran'a kadar 11 tane oyun bedava verilecek. Bunlar arasında ise en dikkat çekeni EA Sports FC 25 oldu.
Halihazırda EA Sports FC 25'in standart sürümü Xbox'ta 2.899,99 TL iken Ultimate sürümü 3.999,99 TL'ye satılıyor. Tabii bunların indirimsiz fiyatlar olduğunu belirtelim. Ancak Game Pass aboneleri 12 Haziran'dan itibaren EA Play üzerinden FC 25 ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler.
FC 25'in Game Pass versiyonu Bulut, Konsol ve PC'de Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için kullanıma sunulacak.
FC 25'e ek olarak Microsoft'un haziran ayında Game Pass'e ekleyeceği diğer oyunların listesi şu şekilde açıklandı:
Microsoft, yeni oyunlar eklemenin yanı sıra bazı oyunları ise Game Pass'tan kaldıracak. 15 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunları platformun kullanıcıları artık oynayamayacak:
Merak edenler için Game Pass Türkiye üyelik ücretleri şu şekilde: