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 | Ömer Faruk Dogan

EA Sports FC 25 ücretsiz oluyor! Ama bir şartla

Microsoft, en popüler futbol oyunları arasında olan EA Sports FC 25'i ücretsiz olarak oynama fırsatı sunuyor. Ancak bir şartla: Game Pass servisine abone olmanız gerekiyor. Zaten aboneyseniz, FC 25 bedava olarak oynayabilirsiniz. Game Pass Haziran 2025 oyun kataloğuna eklenen diğer yapımlar da duyuruldu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 12:06

Microsoft, web sitesinden yaptığı açıklama ile Xbox Game Pass Haziran 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Paylaşılan detaylara göre, Game Pass üyelerine 17 Haziran'a kadar 11 tane oyun bedava verilecek. Bunlar arasında ise en dikkat çekeni EA Sports FC 25 oldu.

EA FC 25 GAME PASS ABONELERİNE ÜCRETSİZ OLUYOR

Halihazırda EA Sports FC 25'in standart sürümü Xbox'ta 2.899,99 TL iken Ultimate sürümü 3.999,99 TL'ye satılıyor. Tabii bunların indirimsiz fiyatlar olduğunu belirtelim. Ancak Game Pass aboneleri 12 Haziran'dan itibaren EA Play üzerinden FC 25 ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler.

FC 25'in Game Pass versiyonu Bulut, Konsol ve PC'de Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için kullanıma sunulacak.

EA Sports FC 25 ücretsiz oluyor! Ama bir şartla

GAME PASS HAZİRAN 2025 OYUN KATALOĞU

FC 25'e ek olarak Microsoft'un haziran ayında Game Pass'e ekleyeceği diğer oyunların listesi şu şekilde açıklandı:

  • Crypt Custodian
  • Symphonia
  • Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enhanced Editions
  • Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (10 Haziran 2025)
  • Barbie Project Friendship (11 Haziran 2025)
  • Kingdom: Two Crowns (PC versiyonu 11 Haziran 2025'te)
  • EA Sports FC 25 (EA Play, 12 Haziran 2025)
  • Alters (13 Haziran 2025)
  • FBC: Firebreak (17 Haziran 2025)
  • Crash Bandicoot 4: It's About Time (17 Haziran 2025)
  • Lost in Random: The Elternal Die (17 Haziran 2025)
EA Sports FC 25 ücretsiz oluyor! Ama bir şartla

GAME PASS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR

Microsoft, yeni oyunlar eklemenin yanı sıra bazı oyunları ise Game Pass'tan kaldıracak. 15 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunları platformun kullanıcıları artık oynayamayacak:

  • Dordogne (Bulut, Konsol, PC)
  • Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol, PC)
  • Isonzo (Bulut, Konsol, PC)
  • Keplerth (PC)
  • My Time At Sandrock (Bulut, Konsol, PC)
  • Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (Bulut, Konsol, PC)
  • Depersonalization (PC)

GAME PASS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Merak edenler için Game Pass Türkiye üyelik ücretleri şu şekilde:

  • Game Pass PC: Aylık 209 TL
  • Game Pass Ultimate: Aylık 309 TL
  • Game Pass Core: Aylık 175 TL
  • Game Pass Standart: Aylık 249 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

FIFA neden isim değiştirdi?
EA Sports'un FIFA oyun serisinin adını "EA Sports FC" olarak değiştirmesinin temel nedeni, EA ile FIFA arasındaki lisans anlaşmasının sona ermesi oldu. EA kendi markasıyla yola devam etme kararı aldı.
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