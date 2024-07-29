EA Sports FC 25 videolarına Türkçe oynanışta ilk bakış!

29 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:54

EA Sports FC 25 videoları paylaşılmaya başlandı. Electronic Arts, FIFA yerine geçen futbol oyununun ilk fragmanını yaklaşık iki hafta önce yayınlamıştı. Şimdi de EA Sports FC 25 için Türkçe dublaj seçenekli bir resmi oynanış ayrıntılı inceleme videosu yayınlandı.

Yaklaşık dört buçuk dakikalık videoda, FC 25'in oynanışına dair önemli yenilikler ve geliştirmeler gösteriliyor. Bunlar arasında ilk göze çarpan yenilik, EA FC 25'in oyun mekaniklerini elden geçiren yeni taktik sistemi olarak karşımıza çıkan FC IQ sistemi oldu.

IGN'in aktardığına göre FC IQ sayesinde taktik sisteminizi gerçek hayattaki favori takımlarınızı taklit edecek şekilde şekillendirebilecek veya tamamen yeni bir yaklaşımı tercih edebileceksiniz.

Oyundaki yeni taktiksel değişiklikler arasında, Falseback ve Attacking Wingback de dahil olmak üzere 52 yeni rol yer alıyor. Bu yeni roller sahadaki oyuncuların gerçek hayattaki benzerlerine mümkün olduğunca yakın oynamalarını sağlamayı amaçlayan resmi Opta verileri kullanılarak EA'nın yapay zeka modeli tarafından oluşturulmuş.

Animasyon tarafında, taktiksel fauller ve pas atarken kayma gibi animasyonlar oyuna eklendi. Yani artık gerçek maçlarda olduğu gibi rakibi formadan çekmek ya da pas atarken oyuncuların ıslak zemin sebebiyle kayıp düşmeleri gibi sahnelerle daha sık karşılaşılacak.

EA SPORTS FC 25 VİDEOLARI PAYLAŞILDI

EA Games, EA Sports FC 25 için şu ana kadar iki video paylaştı. İki hafta önce duyurulan resmi tanıtım fragmanı, oyunun kapak yıldızı Jude Bellingham'ı tanıttı ve oyuna ilk bakış atma imkanı sundu. Yeni ayrıntılı inceleme videosu ise oyuna daha derinden göz atma olanağı sağladı.

EA SPORTS FC 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ, KAÇ GB?

EA Sports FC 25, yaklaşık 100 GB yer kaplayacak. Bu sebeple EA FC 25 sistem gereksinimleri arasında, sistemde en az 100 GB kullanılabilir depolama alanı bulunması tavsiyesi yer alıyor. Oyunun diğer sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit (En Son Güncelleme)

Windows 10 - 64 Bit (En Son Güncelleme) İşlemci: Intel Core i5-6600K @ 3.50 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 Ghz

Intel Core i5-6600K @ 3.50 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 Ghz Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 100 GB

100 GB DirectX: 12 (Özellik Seviyesi 12_0) uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

12 (Özellik Seviyesi 12_0) uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit (En Son Güncelleme)

Windows 10 - 64 Bit (En Son Güncelleme) İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.40 GHz veya AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 Ghz

Intel Core i7-6700 @ 3.40 GHz veya AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 Ghz Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 100 GB

100 GB DirectX: 12 (Özellik Seviyesi 12_0) uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

12 (Özellik Seviyesi 12_0) uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT

EA SPORTS FC 25 KAÇ TL?

EA Sports FC 25 fiyatları:

Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar

Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar

Standart Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 2.899,99 TL

Ultimate Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 4.000 TL

EA SPORTS FC 25 TÜRKİYE LİGİ VAR MI?

EA Sports FC 25, aralarında İspanya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan ve Çin'in de bulunduğu dünyanın birçok farklı kıtasından onlarca ülkenin ligini içeriyor. Bunlar arasında Türkiye Süper Ligi de EA FC 25 oyununda yer alıyor.

EA SPORTS FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts'ın açıklamasına göre EA Sports FC 25, 27 Eylül 2024 tarihinde çıkacak. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, ön sipariş kapsamında satın alan kullanıcılar, 20 Eylül'de oyuna erişebilecek.