EA Sports FC 25 Xbox, PlayStation ve PC'de indirime girdi: İşte yeni fiyat listesi
EA Sports FC 25, PlayStation, Xbox ve PC platformlarında yüzde 50 indirime girdi. PlayStation'da sadece standart sürümün fiyatı düşerken, Xbox kullanıcıları hem standart hem de ultimate sürümde indirim avantajı elde ediyor. İşte güncel EA Sports FC 25 fiyatları.
Electronic Arts, EA Sports FC 25 için dev bir indirim kampanyası başlattı. İlk etapta yalnızca PC oyuncularını kapsayan kampanya konsol kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildi. PC, PlayStation ve Xbox platformlarında yüzde 50'lik büyük bir indirim uygulandı.
EA SPORTS FC 25'in PlayStation sürümü için standart versiyonda yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ancak ultimate sürüm bu kampanyadan yararlanamıyor. Xbox kullanıcıları ise hem standart hem de ultimate sürümde oyunu indirimli bir şekilde satın alabiliyor. İşte EA Sports FC 25 indirimli fiyatları.
EA SPORTS FC 25 GÜNCEL FİYATLARI
Kampanya kapsamında EA Sports FC 25'in PlayStation, Xbox ve PC platformlarındaki güncel fiyatları:
|Sürüm (Platform)
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25 (PlayStation Store)
|2.899,99 TL
|1.449,99 TL (yüzde 50)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate (PlayStation Store)
|4.000,00 TL
|İndirim Yok
|EA SPORTS FC 25 (Xbox)
|2.899,99 TL
|1.449,99 TL (yüzde 50)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate (Xbox)
|3.999,99 TL
|1.999,99 TL (yüzde 50)
|EA SPORTS FC 25 (Steam)
|69,99 Dolar
|34,99 Dolar (yüzde 50)