EA Sports FC 25'in tanıtımında Fenerbahçe ve Galatasaray ayrıntısı! 

17 Temmuz 2024 19:55 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 19:59

Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu

Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu

EA Sports'un FIFA lisansından vazgeçmesinin ardından yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 tanıtım videosunu resmi olarak paylaştı. Oyunun videosunda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçtan bir frikik anının yer alması, Türk oyuncuların da dikkatini çekti.

Her yıl geleneksel olarak konsol ve PC platformlarında çıkan EA Sports, bu yıl EA FC 25'in ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bu videoda, her zamanki gibi, oynanış detaylarına değinilmedi. 2 dakikalık tanıtım videosu, oyun içi motorla kaydedilmiş ancak oynanış unsuru içermeyen görüntülerden oluştu.

DERBİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Türkiye'deki futbol ve oyunseverler için tanıtım videosundaki en dikkat çekici detay, maçın son anlarında Fenerbahçe'ye karşı frikik kullanan Dries Mertens'in kısa bir anının yer alması oldu.