EA Sports FC 25'in tanıtımında Fenerbahçe ve Galatasaray ayrıntısı!
EA Sports, EA FC 25 için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Videoda, Galatasaray - Fenerbahçe maçına ait sahneye yer verildi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kullanılan bir frikiği tanıtımına ekleyen dünyaca ünlü firma sosyal medyada gündem oldu.
EA Sports'un FIFA lisansından vazgeçmesinin ardından yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 tanıtım videosunu resmi olarak paylaştı. Oyunun videosunda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçtan bir frikik anının yer alması, Türk oyuncuların da dikkatini çekti.
Her yıl geleneksel olarak konsol ve PC platformlarında çıkan EA Sports, bu yıl EA FC 25'in ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bu videoda, her zamanki gibi, oynanış detaylarına değinilmedi. 2 dakikalık tanıtım videosu, oyun içi motorla kaydedilmiş ancak oynanış unsuru içermeyen görüntülerden oluştu.
DERBİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Türkiye'deki futbol ve oyunseverler için tanıtım videosundaki en dikkat çekici detay, maçın son anlarında Fenerbahçe'ye karşı frikik kullanan Dries Mertens'in kısa bir anının yer alması oldu.