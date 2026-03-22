Edebiyatta yapay zekâ krizi: Kitap raflardan kaldırıldı

Mart 22, 2026 11:33
1
Mia Ballard imzasını taşıyan “Shy Girl”, geleneksel yayıncılık dünyasında son dönemin en dikkat çeken tartışmalarından birinin merkezine yerleşti. İlk kez 2025 yılında yazarın kendi imkânlarıyla yayımlanan roman, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve ardından büyük yayıncı Hachette tarafından Birleşik Krallık’ta basıldı.

Ama işler burada durmadı. Kitabın bir chatbot yardımıyla, hatta büyük ölçüde yapay zekâ tarafından yazılmış olabileceğine dair iddialar güç kazanınca, Hachette romanı raflardan çekme kararı aldı. Şirket, ABD’de planlanan yayını da iptal etti.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ OKURLAR ATEŞLEDİ

Roman, borç yükü altında ezilen, depresyon ve OKB ile mücadele eden Gia adlı bir kadının hikâyesini anlatıyor. Gia’nın hayatı, yalnızca evcil bir hayvan gibi yaşaması karşılığında borçlarını kapatmayı teklif eden zengin bir adamla tanışmasıyla farklı bir yola giriyor.

Kitap, Goodreads’te bazı okurlardan güçlü övgüler aldı. Ancak bir başka kesim için tablo oldukça farklıydı. Eleştirilerde metnin anlamsızlaştığı, tekrarlarla dolu olduğu ve yer yer kötü biçimlendirildiği savunuldu. Açıkçası, romanın etrafındaki şüphe bulutu da tam burada yoğunlaşmaya başladı.

REDDİT’TEN YOUTUBE’A TAŞAN ŞÜPHE

Ocak 2026’da deneyimli bir kitap editörünün Reddit’te başlattığı tartışma, meseleyi başka bir seviyeye taşıdı. Editör, romanın dilini yapay zekâ dil modellerinden ayırmanın güç olduğunu öne sürdü. Bu yorumlar kısa sürede yayılırken, kitabın özgünlüğü üzerine soru işaretleri daha da arttı.

Ardından yayımlanan ve 1.2 milyon izlenmeye ulaşan iki buçuk saatlik bir YouTube videosu, iddiaları daha görünür hale getirdi. Üstelik yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, yapay zekâ tespit araçları da aynı yöne işaret etti. Pangram gibi şirketler, metnin otomatik olarak üretilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZ ANALİZLER DE ŞÜPHEYİ BÜYÜTTÜ

Tartışmanın en dikkat çekici aşamalarından biri ise The New York Times tarafından yapılan bağımsız analiz oldu. İncelemede, metin içinde yapay zekâ üretimlerine özgü görülen mantık boşlukları, aşırı melodramatik sıfat kullanımı ve “üçlü kural” benzeri tekrar eden anlatım kalıplarının öne çıktığı belirtildi.

Bu bulguların ardından Hachette geri adım attı ve kitabı piyasadan kaldırdı. Böylece Shy Girl, edebiyat dünyasında yapay zekâ etkisine dair en görünür krizlerden biri haline geldi.

YAZAR İDDİALARI REDDETTİ

Mia Ballard ise suçlamaları kabul etmiyor. Yazar, romanı kaleme alırken doğrudan yapay zekâ kullanmadığını savundu. Ballard’a göre yalnızca düzenleme sürecinde destek aldığı bir arkadaşının bu tür araçlardan yararlanmış olma ihtimali bulunuyor.

