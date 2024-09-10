eFootball 2025, Türkçe spiker özelliği ile geliyor: Güncellemenin çıkış tarihi belli oldu

10 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:14

Konami, yaptığı açıklama ile eFootball 2025 Türkçe spiker özelliği duyurdu. Peki oyunda hangi yorumcular olacak? İşte eFootball 2025 çıkış tarihi ve Türkçe spiker güncellemesinin detayları...

Konami, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte eFootball için heyecan verici yenilikler duyurdu. Türk oyuncuları en çok heyecanlandıran haber ise Türkçe spiker desteğinin oyuna resmi olarak eklenecek olması. Yorumcu olarak da tanıdık isimler bulunuyor.

EFOOTBALL 2025 TÜRKÇE SPİKER ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Pro Evolution Soccer (PES) döneminden aşina olduğumuz yerli spikerler, bu kez daha profesyonel bir yaklaşımla eFootball'un bir parçası olacak ve oyunculara tam anlamıyla yerel bir deneyim sunacak. Atarita'nın aktardığına göre Türkçe spiker özelliği aralık ayında oyuna entegre edilecek.

Dikkat çeken diğer önemli gelişme ise eFootball'un geleceğiyle ilgili. Konami, oyunun Pro Evolution Soccer (PES) adını tamamen geride bırakarak eFootball markası altında köklü bir değişim yapmıştı. Artık oyun yıllık sürümlerle gelmeyecek, bunun yerine sürekli güncellemelerle kendini yenileyen, yaşayan bir platform haline gelecek.

Konami, eFootball için Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliğini sürdüreceğini duyurdu. Bu kapsamda, oyuncular Süper Lig, Türk takımları ve yerel içeriklerle zenginleşen bir deneyim yaşamaya devam edecek. Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu, oyunda yorumcu olarak yer alacak.

EFOOTBALL 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen eFootball güncellemesi 12 Eylül 2024 tarihinde gelecek, güncelleme öncesi 11 Eylül'de sunucular bakıma alınacak ve bakım tamamlandıktan eFootball yeni yüzü ile kullanıma açılacak.