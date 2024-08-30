Ehliyet alacaklar için dev yenilik: Direksiyon sınavları sanal ortama taşınıyor

30 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:36

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Çukurova Teknokent'teki girişimci Tarık Arı, sürücü adaylarının eğitim süreçlerini kökten değiştirecek bir projeye imza attı. Sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanarak geliştirdiği sürüş simülasyonu, direksiyon sınavına hazırlanan adaylara gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

VR DRIVE PROJESİ, YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE ÇALIŞIYOR

34 yaşındaki Tarık Arı, teknolojiyi sürüş eğitimiyle buluşturan "VR Drive Projesi"ni geliştirdi. Yapay zeka destekli bu projede, sürücü adayları, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak gerçek hayata en yakın simülasyonla sürüş becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Arı, bu projeyi Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın akademik danışmanlığında iki yıl boyunca titizlikle geliştirdi.

Projesini hayata geçirmek için Çukurova Kalkınma Ajansı'nın "Genç Girişimci Destek Programı" ve KOSGEB'in sağladığı desteklerden yararlanan Arı, Çukurova Teknokent’te kendi yazılım şirketini kurdu. Bu simülasyon, ilk olarak bir sürücü kursu tarafından satın alındı ve kursiyerlerin eğitiminde kullanılmaya başlandı.

SANAL EĞİTMENLER, SÜRÜCÜ ADAYLARINA SESLİ KOMUT VEREBİLİYOR

Tarık Arı, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, simülasyondaki sanal eğitmenlerin sürücü adaylarına sesli komutlarla araç kullanma konusunda yardımcı olacağını belirtti.

PEDAL, VİTES, SİNYAL VE AYNALAR SANAL ORTAMDA

Kullanıcılara gerçek bir direksiyon sınavı deneyimi yaşattıklarını dile getiren Arı, simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi her türlü detayın olduğunu bildirdi. "Sanal gerçeklik gözlüğüyle birebir araç kullanmış gibi oluyorsunuz." diyen Arı, sürücü adaylarının VR gözlüğü taktığında Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanmaya başladığını ve kişideki endişe ve korkunun azaldığını vurguladı.

Simülasyon bu özelliklerle sınırlı kalmayacak. Proje danışmanı Doç. Dr. Yasin Kaya'nın verdiği bilgiye göre yeni özellikler eklenerek geliştirilecek. Kaya, "Ülkemizde sanal sürüş eğitimine öncülük edecek, sürücü kurslarındaki atıl ve eski simülatörlerin yerini alacak bir teknoloji üretildi." diye konuştu.

Projeyi satın alan sürücü kursu işletmecisi Alparslan Ceylan, simülasyon sayesinde araçlarının yıpranmadığını, bakım maliyetlerinin azaldığını ve projeden memnun olduklarını anlattı.

Simülasyonu deneyen Merve Avcı, trafik korkusunu sanal ortamda yendiğini belirterek, "Çalışmada Adana'nın caddelerinin olması bir avantaj. Sanal diyemeyeceğim kadar gerçek. Komutları gayet öğretici." ifadesini kullandı.