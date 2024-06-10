'Ek vergi' Çin'den kaçırdı! Volvo, EX30 üretim yerini değiştiriyor

10 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:30

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin menşeili elektrikli araçlara getirmesi beklenen gümrük vergileri nedeniyle Volvo'nun bazı elektrikli modellerinin üretimini Çin'den Avrupa'ya taşımak istediği bildirildi.

The Sunday Times sitesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre Volvo, EX30 ve EX90 modellerinin üretimini Belçika'ya taşıma kararı aldı. Ayrıca otomobil üreticisinin İngiltere'de satacağı bazı modellerin üretimini de Belçika'ya taşıyabileceği rapor edildi.

VOLVO EX30, TÜRKİYE'NİN İTHALAT DÜZENLEMESİNE TAKILMIŞTI

Bu yılın başlarında Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile Çin'den Türkiye'ye ithal edilecek elektrikli otomobillere sınırlama getirildi. Çin'de üretim yapan markalara Türkiye'de en az 20 tane yetkili servis açma şartı konuldu.

Bu yüzden Volvo EX30 modelini ülkemize sokamamıştı. Şirket, EX30'la ilgilenen müşterilerine bir e-posta göndererek, "Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız" demişti.

Volvo, EX30 üretimini Belçika'ya taşıması halinde Türkiye'ye getirebilir, en azından önünde artık yasal bir engel kalmamış olacak.