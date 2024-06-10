'Ek vergi' sonrası Çinli otomotiv devleri harekete geçti: Chery ve MG'den art arda Türkiye açıklaması

10 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:11

Ticaret Bakanlığı'nın Çin menşeili tüm otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirme kararı sonrası Çinli Chery ve MG'den açıklama geldi. Her iki firma da Türkiye'den çekilip çekilmeyeceklerine dair soru işaretlerini giderdi.

ÖNCEDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYORDU

Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir düzenleme hayata geçmişti. Yerli üretimi korumak amacıyla, Türkiye'ye Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi getirilmişti.

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle beraber ek vergi, Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobiller için yürürlüğe girmiş oldu. 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan karar üzerine Çinli otomobil markalarının atacakları adımlar da merak konusu haline geldi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAKLAR MI?

Habertürk'ün haberine göre, ocak-mayıs döneminde, yerli üretim yapan Renault ve Fiat'ın ardından Türkiye'de en çok satış yapan üçüncü otomobil markası olan Chery'nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, yapılan vergi düzenlemesine saygı duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin, kendileri için en stratejik pazarlardan bir tanesi olduğunu ve Chery'nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası olduğunu belirten Fenghuo, Chery markası olarak müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022'de tamamen kendi özsermayeleriyle Chery Türkiye'yi kurduklarını hatırlattı.

"HÜKÜMETİN VERGİ DÜZENLEMESİ KARARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Ek vergi kararına saygı duyduklarını vurgulayan Fenghuo, Türkiye'de üretim için sinyali verdi. Bu kapsamda gerekli fizibilite çalışmasını yaptıklarını ifade eden Si Fenghuo, bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan ilgili bakanlıklarla Türkiye'de fabrika inşasının ve Türkiye'de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Fenghuo, "En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MG: BEKLENTİMİZDEN DAHA SERT BİR KARAR

Bir diğer Çinli üretici SAIC bünyesindeki MG'yi Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin ise, yapılan vergi düzenlenmesinin beklentilerinden önce gerçekleştiğini söyledi.

Dağtekin, "Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50'ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti" dedi.

"BAKANLIK DA İŞİN İÇİNDE"

Türkiye'de MG marka otomobilleri üretmek için çalıştıklarını da kaydeden Dağtekin, MG yönetiminin, Avrupa'daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa'da üretim tesisleri kurma kararı aldığını hatırlattı. "Biz, Avrupa'da planlanan tesislerin ilki Türkiye'de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik." dedi.

Yatırım kararı alınmasının uzun bir süreç olduğuna dikkati çeken Dağtekin, "Temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz. Hatta geçen aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır'ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini aktarmıştık. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız" diye konuştu.

ÖNCELİKLERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMAK

Önceliklerinin üretim çalışmalarını hızlandırmak olduğunu vurgulayan Dağtekin, Avrupa ve/veya Türkiye'de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçların bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edeceğini savundu.

"Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır" diye konuşan Dağtekin, aynı zamanda ⁠MG'den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacaklarını, bu noktada en büyük önceliklerinin ⁠mevcut müşteri ve bayileri bu süreçte eksiksiz hizmetle desteklemek olacağını vurguladı.

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN ÇİNLİ OTOMOBİLLER

Türkiye pazarında resmi olarak faaliyet gösteren otomobil markaları arasında; MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA, Voyah ve SWM ile 12 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda Lynk & Co ve Jaecoo'nun da eklenmesiyle bekleniyor.

BAKANLIK: AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK

Ticaret Bakanlığı'na göre ek vergi kararıyla yerli üretimin korunması amaçlanıyor.

İthalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. Tatbik edilen İGV'ler ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncelleniyor.

Söz konusu gelişmeler ışığında yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlık, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecek.