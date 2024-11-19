El Capitan, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu: 54 milyar yıllık işlemi saniyeler içinde yapıyor

19 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:06

AMD destekli El Capitan, saniyede 1.742 exaflop performansıyla dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak Top500 listesinde birinci sırayı aldı ve önceki lider Frontier’i geride bıraktı. İşte EL Capitan'ın akıl sınırlarını zorlayan teknik özellikleri.

AMD​ ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL), AMD destekli El Capitan'ın, saniyede 1.742 exaflop performansıyla dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak yarı yıllık Top500 listesinde birinci sırayı aldığını duyurdu. El Capitan, listede ilk kez zirvede yer alarak, önceki lider olan 1.3 exaflop performanslı Frontier'i geride bıraktı. Intel destekli Aurora sistemi ise listenin üçüncü sırasına düştü.

EL CAPİTAN, 5.4 PETABAYT ANA BELLEĞE SAHİP

El Capitan'ın performansı inanılmaz boyutlarda. Sistem, 44.544 adet AMD MI300A APU'sunu içeren 11.136 düğüme ve 5.4 petabayt ana bellekle donatıldı. El Capitan, ölçütlerde saniyede 1.742 kentilyon işlem (exaflop) gerçekleştirdi. Bu, her saniyede 54 milyar yıl boyunca bir hesaplama yapmaya eşdeğer. El Capitan bunu her saniyede gerçekleştiriyor.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) bu sistemi, yeraltı patlamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için patlamaları simüle ederek ve nükleer stokun yaşlanma etkilerini, güvenliğini ve güvenilirliğini simüle ederek ABD nükleer cephaneliğini modernize etmek için kullanacak. Sistem ayrıca iki yeni ICBM tasarımı geliştirmek için de kullanılacak.

TEORİK OLARAK 2.476 EXAFLOP PERFORMANSI VAR

El Capitan, teorik olarak 2.746 exaflop (Rpeak) performansa ulaşabiliyor. Ancak bu sayı tüm sistem bileşenlerinin maksimum hızlarda ve mükemmel doğrusal performans ölçeklemesiyle çalışması durumunda elde edilebiliyor, ki bu gerçek dünyada mümkün değil.

En iyi süper bilgisayarlar için ölçüm çubuğu olarak hizmet veren High-Performance Linpack (HPL) kıyaslamasında gerçek dünya performans ölçümü olan El Capitan'ın Rmax değeri, gerçek kullanımda 1.742 exaflop'a ulaştı.

Öte yandan El Capitan tam kullanımda 35 megawatt'tan fazla güç tüketiyor ve 58,89 Gigaflop/watt ile en verimli süper bilgisayarların yer aldığı Green500 sıralamasında 18. sırada yer alıyor.