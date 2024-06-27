Elektriği bedavaya getireceğiniz yöntem! Biz çöpe atarken onlar kafayı çalıştırmış

27 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:21

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2011 yılında Liter of Light projesi kapsamında başlatılan "pet şişeler dünyayı aydınlatıyor" başlığıyla Filipinliler bir çığır açtı. Elektriği bedavaya getiren aydınlatan çalışma olarak teknoloji tarihine geçen Liter of Light, küresel hareketlenmeye neden oldu.

ELEKTRİĞİ BEDAVAYA GETİRECEĞİNİZ YÖNTEM!

En basit buluşlardan biri olan "liter of light" projesini en çok Filipinliler benimsedi. Sürekli şiddetli yağmur ve okyanus üstünde yaşayan Filipinliler, projeyi her hanede arttırdı.

Brezilyalı mekanikçi Alfredo Moser'i icadı olan basit ama etkili buluşundan esinlenerek ortaya çıkarıldı. Boş bir şişeye çamaşır suyu ve su karışımı koyup çatıya yerleştirilir. Bu kapsamda gün içinde 40-60 Watt'lık bir ampul ışığı elde edilir.

PET ŞİŞELER DÜNYAYI AYDINLATIYOR NASIL AYDINLANIYOR?

Akşamları aydınlatmayı çözmek için Litro de Luz, güneş enerjisini depolayan bir sistem oluşturuldu. Buna ek olarak pet şişelerin içine led lambalar ve güneş paneli pil kontrol devresi eklenir.

Bu sayede gündüz biriktirilen güneş enerjisi sayesinde akşamları haneler pet şişe yardımıyla aydınlatılır.

Sürdürülebilir aydınlanmanın artırılması için teknoloji uzmanları küresel hareketin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Her haneye kolayca kurulan bu sistem sayesinde elektrik faturaları da yarı yarıya inmiş olur.