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 | Ömer Faruk Dogan

Elektrik sayaçları artık uzaydan okunacak: Uydu destekli dönüşüm başladı!

Enerji sektöründe dijitalleşme atağı hız kesmeden devam ediyor. Plan-S ve Adm Elektrik iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, Muğla'nın kırsal bölgelerinde bulunan 2000 elektrik sayacı, yerli üretim uydu modemleriyle uzaya bağlandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 14:10

Enerji sektöründe dijital dönüşüm kapsamında, elektrik sayaçlarının uydu üzerinden okunmasını sağlayan yeni bir sistem devreye alındı. Plan-S ile Adm Elektrik'in imzaladığı anlaşmayla hayata geçen projede, Muğla'nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde 2000 sayaç uydu tabanlı sisteme entegre edildi. Saha testleri başarıyla tamamlanan proje uygulama aşamasına geçti.

YÜZDE 90 YERLİLİKTEKİ CİHAZLAR KULLANILACAK

Projede kullanılacak olan yüzde 90 yerlilikteki Plan-S üretimi Smart Meter Modem Pro cihazları, yine Plan-S'in yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek sayaç verilerinin günlük olarak merkeze iletilmesini sağlıyor. Böylece kırsal veya altyapı erişiminin zor olduğu bölgelerde dahi güvenilir veri aktarımı mümkün hale geliyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu modemler, çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor.

Elektrik sayaçları artık uzaydan okunacak: Uydu destekli dönüşüm başladı!

Yaklaşık 11 milyon lira yatırım değerine sahip proje ile yalnızca dijitalleşme değil, aynı zamanda ciddi operasyonel ve çevresel kazanımlar da hedefleniyor. Uydu bağlantılı sistem sayesinde yılda 1 milyon 440 bin kilometrelik araç kullanımının önüne geçilmesiyle yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımı azaltılması öngörülüyor.

Saha test süreci boyunca modemlerin bağlantı sürekliliği, veri iletim performansı ve çevresel dayanıklılığı detaylı şekilde ölçüldü. Başarıyla tamamlanan testlerin ardından Milas'ta başlatılan pilot uygulama, ilerleyen aylarda Seydikemer, Bodrum, Fethiye ve Ula'ya yayılacak. İlerleyen zamanlarda daha geniş bölgelerde hizmet vermek için proje genişletilecek.

Elektrik sayaçları artık uzaydan okunacak: Uydu destekli dönüşüm başladı!

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, uydu teknolojilerindeki yetkinlikleriyle enerji gibi kritik ve stratejik bir altyapının en iyi şekilde hizmet vermesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Connecta IoT Network projesinin bu anlamda önemli olanaklar sunduğuna işaret eden Gümüşay, "Connecta IoT Network ile yalnızca elektrik dağıtımında değil, tüm enerji altyapısında sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlıyoruz. Adm Elektrik ile birlikte sahada test ettiğimiz ve başarılı sonuçlar aldığımız bu proje hem ülkemize hem de dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte." diye konuştu.

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